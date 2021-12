Basisbanen in Assen gaan goed: 'Ik voel me niet meer uitgerangeerd'

Alle zes hebben ze een baan als buurtteam-ondersteuner bij Vaart Welzijn. Daar staan ze op de loonlijst, en ze doen in de wijken en buurten nuttig werk dat anders blijft liggen, omdat de professionele welzijnswerkers er echt niet aan toe komen. De basisbaners vullen dat gat op, dat doen ze op hun eigen wijze. Ze doen vooral wat het beste bij ze past. Voor Grietje Kiers (58) is dit echt een uitkomst. "Ik ben een ander mens geworden", zegt ze.

'Niet langer uitgerangeerd'

De Assense heeft weer een doel, zo zegt ze, en ze telt weer 'volwaardig' mee. "Deze baan geeft me meerwaarde, ik voel me niet langer uitgerangeerd." Haar werk als buurtwerkondersteuner zorgt voor dagelijkse structuur in haar leven, en geeft haar leven ook veel meer zin. "Elke ochtend gaat de wekker af, om naar m'n werk te gaan, naar leuke collega's. En ik ontmoet ook veel mensen uit de buurt en heb er lol in."

Grietje Kiers zat bijna drie jaar thuis, als gevolg van pijnklachten door reumatische aandoeningen, en daardoor had ze ook psychische klachten. Ze werkte ooit in de beveiliging, was later receptioniste, en ook nog eens taxichauffeur.

Gebreken

Maar ze kwam uiteindelijk thuis te zitten, omdat ze het lichamelijk niet langer kon bolwerken. En dat soort 'gebreken' maken het lastig, weer ergens een nieuwe plek te vinden. Toen hoorde Grietje ineens van de basisbanen bij Vaart Welzijn. "Ik dacht, toch maar eens proberen, ook al had ik nog geen idee, wat het inhield."

Grietje Kiers prijst zich gelukkig, dat zij één van de zes uitverkorenen is voor de basisbaanplekken, waardoor ze niet langer afhankelijk is van de bijstand. "De basisbaan betekent echt werk", zo zegt ze. "Het is een veelzijdige en leuke job. En ik krijgt zoveel ruimte, dat ik het naar eigen goeddunken kan invullen."

Regelaar van de buurtontmoetingstuin

Zo is Grietje 'de grote leider' van de buurtontmoetingstuin in wording bij wijkcentrum De Componist. Zij maakte het ontwerp, en bracht vervolgens voor de uitvoering vrijwilligers uit de buurt bij elkaar. 'Maar het weer is nu te slecht om in de tuin te werken, dus heb ik nu op de woensdag een handwerkclub in het leven geroepen. We breien kussens en haken lampions, waarmee we straks de ontmoetingstuin kunnen aankleden."

Met vrijwilligers werken aan de buurtontmoetingstuin, zorgt voor een belangrijk stuk verbinding in de wijk Noorderpark. En dat is juist wat Vaart Welzijn zo graag wil in de Asser wijken. Zo wandelt Grietje Kiers ook wekelijks met een oudere wijkbewoonster, die door een hersenbloeding niet meer zelfstandig de deur uit kan. Belangrijk werk volgens Vaart Welzijn, maar een professionele welzijnskracht heeft onvoldoende tijd voor dat soort zaken.

Mensen in hun kracht

Karin Holties van de welzijnsorganisatie, die als begeleider de zes basisbaners onder haar hoede heeft, is blij hoe Grietje Kiers de klus als buurtwerkondersteuner oppakt. En het is zeker geen gezocht werk, stelt Holties, om voor de basisbaners iets te doen te hebben.

"Het is zeer zinvol buurtwerk, wat door tijd- en geldgebrek blijft liggen. Dankzij de basisbanen, is er veel meer mogelijk in de buurtteams, en het zet mensen als Grietje in hun kracht. Ze heeft een voorliefde voor tuinen, en neemt de mensen uit de wijk mee, en haalt die hier naar het wijkcentrum toe. Dat is juist de bedoeling, samen met de buurt dingen doen."

Grietje Kiers vertelt over haar basisbaan (verhaal gaat verder onder de video):

'Ontzettend blij van'

Wethouder Jan Broekema (SP) vindt de pilot met de basisbanen, die nu halverwege is, tot nu toe 'zeer succesvol'. "Als ik hoor hoe enthousiast de verhalen zijn van onze basisbaners, dan word ik daar ontzettend blij van. Het voegt voor de mensen die dit werk doen ontzettend veel toe, maar ook de wijken hebben er heel veel baat bij."

Volgens Broekema doen de zes als buurtteam-ondersteuner belangrijke klussen die anders blijven liggen, maar die wel zorgen voor de leefbaarheid in de wijken, het welzijn van de mensen en voor verbinding in de wijk. "Ze doen werk waar geen vrijwilligers voor te vinden zijn, en professionals komen er niet aan toe of het sluit niet helemaal aan bij hun werk."

Volgens Broekema gaat het onder meer om zwerfafval opruimen, mensen thuis helpen het huis wat op te ruimen, of begeleiden bij boodschappen doen of wandelen. "Dat zijn waardevolle zaken die ervoor zorgen dat buurten leefbaar blijven, en dat er voldoende aandacht is voor mensen die steun nodig hebben."

Vervolg is politieke keuze

Of het project met de basisbanen en vervolg krijgt, straks na twee jaar? "Dat is een politieke keuze", zegt Broekema. "Het zou heel fijn zijn als er meer geld uit Den Haag komt, maar of dit nieuwe kabinet de basisbanen op zijn lijst heeft staan, ik vraag het me af. En er zijn straks raadsverkiezingen, ook dan is het van belang dat Asser partijen opstaan voor die basisbaan. Want het geeft mensen weer waarde, ze tellen weer mee, met een echte baan."

Grietje Kiers heeft als buurtteam-ondersteuner ook een handwerkclub die de buurtontmoetingstuin moet opfleuren (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

