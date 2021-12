Wat vind jij: Het is goed dat VVD, D66, CDA en CU weer een kabinet gaan vormen

De leiders van VVD, D66, CDA en ChristenUnie zijn het gisteravond eens geworden over een akkoord voor een nieuw kabinet. Het is ruim 38 weken geleden dat er verkiezingen waren voor de Tweede Kamer en daarmee was dit de langste kabinetsformatie ooit. Aan de tekst van het onderhandelaarsakkoord worden nog wat aanpassingen gedaan, zodat het akkoord vandaag aan de fracties kan worden voorgelegd.

De fracties van de vier beoogde coalitiepartijen spreken zich vandaag uit over het akkoord. Daarna zullen de partijleiders vermoedelijk weer bijeenkomen om te praten over wat kleine aanpassingen van het akkoord waarop fracties aandringen. Het is de bedoeling dat de vier partijleiders het coalitieakkoord morgen presenteren. Dan gaat het stuk ook naar de rest van de Tweede Kamer.

Einde onderhandelingen was al in zicht

Dat het eind van de onderhandelingen in zicht waren, maakten de informateurs begin vorige week al duidelijk. Toen schreven ze aan de Kamer dat het streven was om nog vóór het kerstreces een coalitieakkoord te presenteren. De Kamer gaat donderdag met vakantie. Na de onderhandelingen van afgelopen vrijdag zei Gert-Jan Segers van de ChristenUnie al dat het einde naderde.

VVD, D66, CDA en ChristenUnie begonnen in oktober te praten over een doorstart van het kabinet-Rutte III. Dat was mogelijk geworden omdat D66 eind september haar blokkade van de ChristenUnie had opgegeven. De Democraten hoopten lang een 'progressieve' coalitie te kunnen vormen waaraan ook PvdA en GroenLinks zouden deelnemen. Dat was een brug te ver voor VVD en CDA.

Hoe denk jij erover dat de kabinetsformatie tussen VVD, D66, CDA en CU nu een feit is?