Gevolgen van corona op Drentse economie: stijgende werkloosheid, maar beperkte krimp

De Drentse economie is in het derde kwartaal dit jaar met 4 procent gestegen (Rechten: Pixabay)

De economie in Drenthe is dit jaar, samen met Friesland en Limburg, het minst gegroeid. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het derde kwartaal van dit jaar is de Drentse economie met 4 procent gestegen, vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2020.

In Oost-Drenthe (Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen) groeide de economie met 5 procent het hardst in onze provincie.

Toch is de impact van de coronacrisis op Drenthe nog enigszins beperkt gebleven. De Drentse economie is vorig jaar met 2,7 procent gekrompen. Gemiddeld kromp de economie in 2020 in Nederland met 3,8 procent.

Werkloosheid stijgt, net als personeelstekort

De werkloosheid in Drenthe is in 2020 wel het sterkst gestegen van Nederland. Vorig jaar was 3,7 procent van de beroepsbevolking in onze provincie werkloos. Dat was in 2019 nog 2,9 procent en was toen na Zeeland het laagst van Nederland.

Tegelijk is er een behoorlijk personeelstekort in Drenthe, het sterkste zelfs van Nederland. Bijna 38 procent van de Drentse ondernemers kampte begin oktober met een personeelstekort. Over de afgelopen vijf jaar is dat gemiddeld 15 procent. Ook het verschil tussen oktober en het vijfjarige gemiddelde is in Drenthe in het hoogst van Nederland. Gemiddeld kampte in oktober 30 procent van de ondernemers in Nederland met een tekort aan personeel.

Meer horeca, minder winkels

Opmerkelijk is dat het aantal horecazaken juist is toegenomen. Landelijk steeg het aantal horecazaken per duizend inwoners met 4,7 procent. Het gaat om een periode tussen april 2020 en juli 2021. In Drenthe was deze stijging in die periode het laagst, met 3,4 procent.

Het aantal winkels per duizend inwoners is wel minder geworden. Opgemerkt moet worden dat dit niet meteen iets zegt over het aantal winkels. Immers, hetzelfde aantal fysieke winkels bij een toename van inwoners, laat minder winkels per duizend inwoners zien. Voor Nederland als geheel bleef het aantal fysieke winkels ongeveer gelijk in de periode april 2020 tot 1 oktober 2021. Wel daalde het aantal winkels per duizend inwoners met 0,4 procent.

In Drenthe schieten Meppel en De Wolden hier bovenuit. Daar is het aantal winkels per duizend inwoners tussen de 3 en 6 procent achteruit gegaan, vergeleken met april 2020. Ook in Assen, Borger-Odoorn en Emmen is dit minder geworden, maar met minder grote percentages. In de andere gemeenten in Drenthe is het gestegen.

Vestigingen zijn gestegen

Ondanks de coronapandemie steeg het aantal bedrijfsvestigingen in Nederland tussen 1 april 2020 en 1 juli 2021 met ongeveer 6,5 procent. In Drenthe groeide het aantal vestigingen met 5,6 procent het traagst. Dat komt omdat er in verhouding ook veel vestigingen zijn opgeheven. Voor iedere drie nieuwe vestigingen in Drenthe, zijn er twee opgeheven. Die verhouding is het grootst van Nederland.

Voor heel Nederland geldt dat bedrijven die geen gebruik maakten van de coronasteunmaatregelen aanzienlijk vaker zijn opgeheven. In Drenthe gaat het om 8 procent, tegenover ongeveer 2,5 procent van bedrijven die zijn opgeheven ondanks coronasteunmaatregelen. Dit gaat om een periode van het tweede kwartaal van vorig jaar tot en met het tweede kwartaal van dit jaar.