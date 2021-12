Drentse staandehoudingen leiden tot megavondst vuurwerk in Holten

Een aantal staandehoudingen in Drenthe, vanwege het in bezit hebben van professioneel vuurwerk, hebben er vorige week donderdag toe geleid dat een 33-jarige man in het Overijsselse Holten is aangehouden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. In een woning werd ruim 1700 kilo vuurwerk aangetroffen en in beslag genomen.

De staandehoudingen van de Drentse vuurwerkbezitters, vorige week woensdag, zetten de politie op het spoor naar een verkoper van consumentenvuurwerk in Hoogeveen. Op die locatie trof de politie 35 kilo vuurwerk aan, wat de man niet mocht verkopen. Ook de vuurwerkverkoper in Hoogeveen is niet aangehouden.

Uiteindelijk leidde de politie in de richting van de man in Holten. Ter plaatse trof de politie vuurwerk aan dat niet is toegestaan en vuurwerk dat zwaarder was dan dat de sticker aangaf. De verdachte had het vuurwerk bovendien opgeslagen in een woongebied.

Vuurwerk afgevoerd

"De zeer harde knal van dit vuurwerk kan leiden tot gehoorbeschadiging en de kracht van de explosie kan zo groot zijn dat dit iemand kan verwonden of zelfs doden", aldus de politie. Inmiddels is het vuurwerk door een professioneel bedrijf uit het woongebied afgevoerd.

De vuurwerkverkoper uit Hoogeveen wordt niet strafrechtelijk vervolgd, wel wordt er gekeken naar zijn vergunning. Naar alle waarschijnlijkheid krijgt hij een reprimande en moet hij bij een volgend vergrijp zijn vergunning inleveren.

