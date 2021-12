Binnenstadsregisseur Assen baalt van mislukte gratis parkeeractie: 'Hoe moeilijk kan het zijn?'

Winkeliers en binnenstadsregisseur Kjeld Vosjan van binnenstadsorganisatie Vaart in Assen hebben flink de smoor in. De gratis parkeeractie op de laatste koopzondag blijkt achteraf te zijn geflopt. Twee parkeergarages in Assen stonden zondag op 'vol', terwijl ze grotendeels leeg waren.

Een ondernemer die zelf een winkel heeft in de binnenstad, vond het nogal wonderlijk dat zondagmiddag om 13 uur de verwijsborden naar de parkeergarages 'Stadhuis' en 'Drents Museum' al op 'vol' stonden.

Wegjagen in plaats van lokken

Reden voor de ondernemer om zelf toch eens poolshoogte te nemen in beide parkeergarages. Die bleken, eenmaal binnen, grotendeels leeg. "D'r was plek zat. Dit lijkt me niet echt de manier om mensen naar de binnenstad te lokken, wat toch vooral het doel was van gratis parkeren op koopzondagen. Op deze manier jaag je gasten juist weg", is de kritiek.

In de parkeergarage onder het stadhuis worden momenteel renovatiewerkzaamheden uitgevoerd, waardoor er veel minder plek is. Zo is de eerste verdieping volledig afgezet, en kunnen bezoekers alleen parkeren op het parkeerdek een verdieping lager.

Foutje

In de parkeergarage aan de Torenlaan, waar vooral bezoekers voor het Drents Museum hun auto stallen, is het de laatste tijd echt volle bak. Dat komt door alle belangstelling voor de Frida Kahlo-tentoonstelling.

Regelmatig staat het bord richting de garage dan ook op vol, zo ook afgelopen zaterdag. Om het parkeren daar beter te begeleiden is het automatische systeem van de parkeergarage uitgeschakeld en werd er handmatig gewerkt, waarbij een speciale parkeerwachter de bediening doet. Volgens de gemeente is dat zaterdag ook gebeurd en is verzuimd voor zondag het volautomatische systeem weer terug te zetten, waardoor de garage zondag nog altijd op 'vol' stond. Een fout die betreurd wordt.

Gepruts

Binnenstadsregisseur Kjeld Vosjan baalt. Vooral, omdat de binnenstad het als gevolg van de coronacrisis al zwaar te verduren heeft gehad. "Deze gratis parkeeractie was juist een tegemoetkoming, om ze te helpen klandizie te trekken. Maar dat doe je dus niet op deze manier, wat een gepruts is dit zeg. Zeer teleurstellend! Hoe moeilijk kan het zijn", zegt Vosjan.

Afgelopen zondag was het volgens Vosjan trouwens ook niet de eerste keer dat het misliep met gratis parkeren in de parkeergarage. "Het is nu al twee zondagen fout gegaan! Dat gaan ze bij de gemeente maar mooi compenseren." Hoe die compensatie eruit moet gaan zien, wil Vosjan samen met de ondernemers bespreken. "Ik denk aan andere momenten. Wanneer dat zal zijn, mogen de ondernemers aangeven."

Tot de gratis parkeeractie, op de koopzondag in november en twee koopzondagen in december, werd dit najaar besloten om ondernemers tegemoet te komen, nadat ze al veel inkomsten zijn misgelopen door de coronacrisis. De gemeente Assen gaf Vaart in Assen in totaal 150.000 euro extra voor speciale activiteiten die het bezoek aan de binnenstad een boost moesten geven. Vaart in Assen koos onder meer voor gratis parkeren op de koopzondagen.

Lees ook: