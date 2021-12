Wachten op omikron in Noorden: 'Virus zat mee te juichen bij overwinning Verstappen'

Dat de avondlockdown met drie weken wordt verlengd is vrijwel zeker de boodschap die demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge op de persconferentie van vanavond zullen mededelen. Dat betekent dat niet-essentiƫle winkels en de horeca om 17.00 uur de deuren moeten sluiten en ook sporten na 17.00 uur voorlopig verboden blijft. Vandaag wordt besloten of basisscholen een week eerder dichtgaan dan gepland.

Hoewel UMCG-viroloog Bert Niesters uit Zeegse zag dat het aantal mensen met een geregistreerde positieve coronabesmetting daalde ten opzichte van een aantal weken geleden, zijn er voor de komende periode nog genoeg onzekerheden. "De vraag is namelijk of mensen die zelftesten doen en een coronabesmetting hebben, naar de GGD gaan", zegt hij. Desondanks wijzen de huidige coronacijfers er volgens hem op dat maatregelen als de avondlockdown in de praktijk effect hebben. "Vervelend is alleen wel dat we in de tussentijd te maken hebben gekregen met de omikron-variant."

Scholen eerder sluiten?

Volgens de viroloog kan het kabinet mede daardoor bijna niet meer om een mogelijk vervroegde sluiting van basisscholen heen. "We zien dat het aantal besmettingen door de omikron-variant heel erg snel gaat. Wat we niet weten is hoe ziekmakend deze virusvariant is. Dus als de scholen nu iets eerder worden gesloten, kun je voorkomen dat er besmettingen rond Kerst optreden. Als kinderen dan hun ouders en grootouders besmetten, is dat extra vervelend."

Niesters vraagt zich af in welke mate de coronacijfers nog moeten oplopen, voordat maatregelen nog verder aangescherpt worden. "Zeker als de omikron-variant zo besmettelijk is als in omliggende landen al is gebleken", gaat hij verder. "We zitten nu op veertien- tot zestienduizend positieve coronatests per dag, en dat moet naar twee- tot vijfduizend. We mogen ons dus best wel zorgen maken en andere maatregelen nemen. Misschien dat de scholen dan wel een week langer dicht moeten na de kerstvakantie. Ook de avondlockdown zou dan nog even moeten blijven."

De boosterprik moet zoveel mogelijk worden gezet. Niet alleen bij ouderen, maar ook bij kinderen onder zestien jaar." Bert Niesters - UMCG-viroloog

"Het lijkt erop dat de boosterprik een betere bescherming kan geven tegen de omikron-variant", legt Niesters uit. Wat de viroloog betreft start de campagne om die prik te laten zetten dan ook liever gisteren dan vandaag, ongeacht de leeftijd van mensen. "Het prikken gaat nu wel sneller, maar we moeten zorgen dat de boosterprik nu zoveel mogelijk gezet wordt. Niet alleen bij de ouderen, maar ook kinderen onder de 16 jaar. Mensen die niet of onvolledig gevaccineerd zijn, lopen door de besmettelijkere omikron-variant een grotere kans om een coronabesmetting op te lopen."

Kwestie van tijd

Tot dusver dook de omikron-variant van het coronavirus nog niet op in de noordelijke provincies. maar dat is volgens Niesters een kwestie van tijd. "Ik verwacht dat-ie elk moment binnenkomt. Kijk bijvoorbeeld naar hoe de overwinning van Max Verstappen zondag door veel mensen enthousiast is gevierd met talloze omhelzingen. Die omikron-variant zal toen ergens in een hoekje hebben meegejuicht."