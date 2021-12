Van alle Nederlandse vloggers is een fractie Drents

Het aantal vloggers en influencers in Nederland is de afgelopen vijf jaar explosief gestegen. Eind oktober stonden er bijna duizend met hun bedrijf ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, negentien daarvan zijn Drents.

Momenteel hebben alleen Zeeland en Groningen minder van dit soort bedrijfjes in hun provincie. In 2016 telde onze provincie zelfs helemaal geen vlogger of influencer die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In heel Nederland waren het er destijds negen.

Amsterdam koploper

Ongeveer een op de drie influencers en vloggers komt uit Noord-Holland (336). Specifiek Amsterdam (192) telt er veel: bijna 20 procent van alle bij de Kamer van Koophandel ingeschreven influencers heeft een adres in de hoofdstad.

Naast Noord-Holland vind je ook in de provincies Flevoland (8,2 per 100.000 inwoners) en in Zuid-Holland (6,2) relatief veel influencers en vloggers. Drenthe telt 3,8 influencers en vloggers per 100.000 inwoners.

