Tbs dreigt voor Hoogeveense verdachte van kindermisbruik

De man uit Hoogeveen die wordt verdacht van het seksueel misbruiken van een aantal meisjes is pedofiel en heeft een autistische stoornis. Dat concludeert een psychiater die hem vanwege het strafproces heeft onderzocht, bleek vanochtend tijdens de tweede zitting in de zaak bij de rechtbank in Assen. De psychiater adviseert tbs met dwangverpleging.

De officier van justitie haalde die conclusie van de psychiater aan. Hij zei dat de man (39) voor de rechtszaak ook nog wordt onderzocht door een psycholoog en de reclassering. "Maar los daarvan heb ik al genoeg om tbs met dwangverpleging te eisen", aldus dus aanklager.

Camping in Echten

De Hoogevener is in juni aangehouden. Hij wordt verdacht van het misbruiken van twee zusjes van 5 en 8 jaar op een camping in Echten. Hun ouders waren bevriend met de verdachte en zijn vriendin. Ook een ander meisje van 8 zou op de camping door hem zijn misbruikt.

Daarnaast hebben ook twee andere zusjes bij de politie verklaard dat ze door de man zijn misbruikt. Dat zou tussen oktober 2018 en eind 2019 zijn gebeurd, toen ze bij hem in Hoogeveen logeerden. Ze waren toen 10 en 13 jaar. Ook hun ouders waren goede bekenden van de verdachte.

Aanklacht uitgebreid

Hij wordt ook verdacht van het maken en bezitten van kinderporno. Bij de man zijn 131 foto's en video's gevonden. Daarop waren onder meer de dochter en twee zoontjes te zien van een vriendin van hem uit Roermond. Die vrouw wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de kinderporno.

De officier van justitie breidde vandaag tijdens de zitting de aanklacht tegen de Hoogevener uit. De man wordt er nu ook van verdacht dat hij de dochter van de vrouw uit Roermond seksueel heeft misbruikt.

Advocaat wil meer onderzoek

Meerdere slachtoffertjes zijn in een speciale verhoorstudio van de zedenpolitie verhoord. Ze hebben volgens de officier gedetailleerd verklaard over wat hen is overkomen. Ook zijn er in een paar gevallen ooggetuigen die over het misbruik hebben verklaard.

Verder is er DNA van de man gevonden in de onderbroek van een van de meisjes die zou zijn misbruikt op de camping. De Hoogevener ontkent die zaak, liet zijn advocaat Ronald Nijholt in de rechtszaal weten. Hij wil dat meer onderzoek wordt gedaan naar hoe het DNA-spoor op de onderbroek van een van de slachtoffers is beland.

Ook stelt Nijholt dat het slachtoffertje uit Roermond is beïnvloed door de advocaat die de familie bijstaat. "Alles wat het meisje heeft verklaard, was voorgekookt. Als ik zie dat een advocaat de zaak zó kan manipuleren, vraag ik me af hoe de aangiftes in de andere zaken tot stand zijn gekomen. Dat wil ik uitgezocht hebben. Waren dat spontane aangiftes of is daar ook gemanipuleerd?"

Langer vast

De rechtbank vindt de onderzoekswensen te vaag en vroeg Nijholt ze opnieuw - en dan op papier - in te dienen. Dat moet hij uiterlijk maandag schriftelijk doen. Daar kan de officier op reageren en dan beslist de rechtbank of er extra onderzoek komt. De verdachte volgde de zitting vanuit de gevangenis via de telefoon. Hij had zelf niks te zeggen.

De man, die vaker is veroordeeld voor kindermisbruik, blijft vastzitten. De officier van justitie liet weten dat hij ervoor wil zorgen dat de zaak de volgende zitting inhoudelijk behandeld kan worden. Voor alle slachtoffers is het beter het proces snel klaar is, zei hij.

