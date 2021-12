Zuidoost Drenthe onderzoekt mogelijkheden voor internationale mbo

In een online bijeenkomst donderdag, voor bestuurders uit Nederland en Duitsland uit de grensstreek, wordt een intentieverklaring ondertekend om te onderzoeken in hoeverre een gezamenlijke mbo-opleiding in de regio mogelijk is.

De gemeente Coevorden gaat samen met Landkreis (bestuurlijke vorm in Duitsland, die tussen gemeente en deelstaat zit) Grafschaft Bentheim en onderwijspartners een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar internationaal mbo-onderwijs,

Gelijke opleidingen

Een groot aantal organisaties uit de grensstreek zet in op 'binationaal onderwijs'. Dat betekent dat bepaalde mbo-opleidingen aan beide zijden van de grens gelijk worden. "Als je bij jonge mensen in het mbo begint met internationaal onderwijs kun je daar een heel lange tijd plezier van hebben", zegt woordvoerder Gert de Groot van gemeente Coevorden. Een mbo-diploma in Duitsland of Nederland is dan gelijk. "Je hebt meer mogelijkheden. Een nauwere samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven voor internationaal mbo in de grensstreek leidt tot een gezamenlijke arbeidsmarkt."

Er zijn al gesprekken gevoerd met onder andere mbo's in Emmen, Hardenberg, Landkreis Grafschaft Bentheim, Stadt Nordhorn en Ems-Achse in Duitsland voor een internationaal mbo.

Holwert-Midden biedt kansen voor internationale mbo

Uit een eerder onderzoek dat de gemeente Coevorden liet doen, kwam naar voren dat bedrijventerrein Holwert-Midden meer en betere kansen voor de mogelijke vestiging van een internationaal mbo biedt. Dat komt voornamelijk vanwege de gunstige ligging ten opzichte van het openbaar vervoer, met een treinverbinding naar Emmen, Hardenberg en Duitsland.

Dat onderzoek werd uitgevoerd vanwege de mogelijke verhuizing van de middelbare school De Nieuwe Veste. Vorige week ging de gemeenteraad akkoord met de verhuizing van die school. Die komt op het bedrijventerrein. Een internationale mbo op dat terrein komt vooralsnog niet ter sprake.

In het onderzoek dat nu gedaan gaat worden naar de mogelijkheid van een internationale mbo, wordt in eerste instantie niet naar gebouwen gekeken. Er wordt veel breder gekeken naar wat er nodig is om een internationale mbo voor elkaar te krijgen. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan modules in bestaande opleidingen.

Regiodeal

Het Rijk en de regio Zuid- en Oost-Drenthe investeren gezamenlijk 40 miljoen euro in de regiodeal. Daarin zitten het Rijk, de provincies Drenthe en Overijssel en de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen. Het doel van de regiodeal is onder meer om de leefbaarheid in Zuid- en Oost-Drenthe te vergroten en een aantrekkelijker perspectief te bieden aan de inwoners.

