Asser nieuwjaarsduik gaat niet door en zoekt nieuw bestuur

Met een frisse duik aan het nieuwe jaar beginnen zit er na de jaarwisseling in Assen niet in. De tiende editie van de nieuwjaarsduik gaat niet door, laat de organisatie weten.

"Je hikt er heel lang tegen aan. Kan het nou wel doorgaan of niet?", blikt Henri Ploeg, organisator van de Asser nieuwjaarsduik, terug. "We hadden eigenlijk al heel veel geregeld: een goed doel, vrijwilligers en de EHBO. We wilden er ook een spektakel van maken omdat het de tiende editie van de AsserDuik zou zijn. Er net een schepje bovenop doen."

Digitale thuisduik?

Maar toch is er besloten om de nieuwjaarsduik niet door te laten gaan. De reden is voor iedereen te raden: corona. Met name de avondlockdown gooit roet in het eten. Ploeg: "Het voelt gewoon niet goed om nu de duik te organiseren." Jaarlijks komen er zo'n 200 deelnemers af op de nieuwjaarsduik. Die nemen allemaal een aantal mensen aan publiek mee. Dan zit je al snel aan circa zes- tot achthonderd man. En dat is in deze tijd te veel.

Vorig jaar kon de traditionele duik ook al niet doorgaan en besloot de organisatie een online editie te organiseren. Deelnemers deden een thuisduik door bijvoorbeeld een kopje water over het hoofd te gieten of onder de tuinslang te springen. "Dat was wel grappig om te doen, maar ditmaal hebben we besloten om dat niet weer te organiseren." Zo waren er vorig jaar weinig deelnemers en merkt Ploeg dat het enthousiasme voor digitale alternatieven minder is geworden.

Nieuw bestuur gezocht

Wat het extra zuur maakt, is dat Ploeg na de jaarwisseling stopt met de organisatie. "Dit zou mijn laatste duik worden. Dus het is dan wel extra jammer dat het niet doorgaat." Hij had deze duik willen gebruiken om eventuele opvolgers enthousiast te maken. Dat zit er helaas niet in. Maar de zoektocht naar een nieuw bestuur van de nieuwjaarsduik gaat door. "Geen nieuw bestuur betekent geen nieuwjaarsduik en dat zou zonde zijn."

Om zijn tijd als organisator van de Asser nieuwjaarsduik toch goed af te sluiten heeft Ploeg een ideetje bedacht. "Ik denk dat ik op nieuwjaarsdag toch in m'n uppie in de Vaart spring", lacht hij.

