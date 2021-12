Eis: 20 maanden cel voor betrokkenheid bij geweld tegen Assenaar

Ze heeft geen klap of trap uitgedeeld, maar toch is een 41-jarige vrouw uit Assen volgens het Openbaar Ministerie schuldig aan het in elkaar slaan en schoppen van een plaatsgenoot. Haar vriend was de agressor, maar volgens de officier van justitie moedigde de vrouw hem aan en nam ze geen afstand van het geweld.

Omdat de Assense daardoor volgens de aanklaagster medeverantwoordelijk is voor een poging tot doodslag eiste ze twintig maanden cel. De vrouw is al vaker veroordeeld. Omdat ze in twee proeftijden van eerdere straffen zit, eiste de officier zeven weken extra celstraf. Die kreeg ze vorig jaar voorwaardelijk opgelegd en moet ze nu gaan uitzitten, vindt de aanklaagster.

Bloed op de muur

Op de ochtend van 5 juni dit jaar belde een medebewoner van het slachtoffer uit Assen 112. Toen de politie kwam, strompelde de man zwaargewond het pand aan de Groningerstraat uit, waar hij een kamer huurt. Zijn hele gezicht was opgezwollen en er liep bloed uit zijn oog. Zijn kamer was een bende en de bloedspetters zaten op de muur, ontdekten agenten.

De man werd naar het UMCG in Groningen gebracht. Hij had oogletsel en een hersenschudding. Hij vertelde de politie al in de ambulance wie hem hadden mishandeld: de vrouw uit Assen en haar vriend, een voormalige inwoner van Emmen. De man is eerder veroordeeld voor geweld. Hij was net vrij en dakloos.

Volgens het slachtoffer kwam de man de avond voordat hij in het ziekenhuis belandde meerdere keren bij hem aan de deur. Hij wilde dat de Assenaar een kamer voor hem zou regelen. De Assenaar stuurde hem weg.

Bewusteloos

Later op de avond zou de dakloze man samen met zijn vriendin, de 41-jarige Assense, alsnog ongevraagd zijn kamer zijn binnengedrongen. Daarna werd het slachtoffer naar eigen zeggen de hele nacht door de man geschopt en geslagen, vooral tegen zijn hoofd. Ook zou zijn keel zijn dichtgedrukt en raakte hij meerdere keren bewusteloos.

De vrouw was erbij en jutte haar vriend op, vertelde de Assenaar bij de politie. De volgende ochtend vertrokken ze volgens hem rond 9.00 uur. Niet veel later kwamen de politie en de ambulance.

De vrouw ontkende in de rechtszaal dat het zo was gegaan. Ze vertelde dat zij en haar vriend gewoon op visite waren bij het slachtoffer. Zij kwam die avond rond 23.00 uur, terwijl haar vriend al binnen was, en had drank en drugs bij zich. De hele nacht hadden de drie vervolgens gedronken, gesnoven en gerookt. "Het was gezellig", vatte ze samen.

Andere dader?

Volgens de Assense gingen zij en haar vriend die ochtend tussen 7.00 uur en 8.00 uur weg en moet het slachtoffer daarna door iemand anders in elkaar geslagen zijn. Dat zij en haar vriend op camerabeelden van ongeveer 9.00 uur bij het pand te zien zijn, zegt volgens haar niks. Ze liepen toen opnieuw door de Groningerstraat, nadat ze een uur door de stad hadden gewandeld en gepind.

De vrouw ontkent ook dat zij en haar vriend de telefoon van het slachtoffer hebben gestolen, zoals hij beweert. Volgens de officier is er genoeg bewijs dat de twee ook dat wél hebben gedaan.

De advocaat van de Assense pleitte voor vrijspraak. Volgens haar heeft de vrouw niks gedaan en haar vriend ook niet opgejut. In een later verhoor bij de rechter-commissaris heeft het slachtoffer dat ook ontkend, benadrukte ze. De man heeft volgens haar bij de politie aantoonbaar gelogen, waardoor zijn verklaringen niet betrouwbaar zijn.

De dakloze vriend van het slachtoffer is vaker veroordeeld voor geweld en zit nu voor onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Zijn strafzaak wordt volgend jaar behandeld. Op 28 december doet de rechtbank uitspraak in de zaak van de vrouw.