Drentse Schatten als kerstpakket opnieuw groot succes: 'Wat van ver komt is niet beter'

Vorig jaar begon Vandenberg ermee. Tijdens de coronacrisis wilde hij ondernemers een hart onder de riem steken door hun producten onder de aandacht te brengen. Toen zijn er tweeduizend pakketten verkocht. Maar dit jaar, waarin het coronavirus nog altijd niet weg is, hebben bedrijven ruim zevenduizend pakketten besteld. "We zitten nu echt aan het maximale wat we aankunnen. Het is soms wel spannend", glimlacht Vandenberg.

Extra werk

Hulp krijgt hij van de sociale werkplaatsen in Hoogeveen, Emmen en Assen. iWerk zit in de Drentse hoofdstad en neemt een derde deel van de bestelling voor zijn rekening. In de werkplaats is een lopende band opgesteld waaraan acht mensen staan. Ieder van hen pakt een product in: van bessensap tot droge worst.

"Hier rollen straks 2.600 kerstpakketten van de band", legt Ruben Kremer van iWerk uit. "Deze order van Vandenberg levert ons zeker drie tot vier dagen werk op."

Productverhalen

Bedenker van de Drentse Schatten Vandenberg is altijd op zoek naar 'het verhaal' achter een product. Zo kwam hij in contact met de 14-jarige Noa uit Assen. "Ik hoorde dat zij waxinelichtjes maakte van bijenwas. Dat vond ik zó leuk, dat ik haar een order van achthonderd pakketten gaf. Ik wilde per pakket vier lichtjes. Dus uiteindelijk heeft zij, op haar studeerkamertje, 3.200 kaarsen gemaakt."

Waar Vandenberg twee jaar geleden nog klein begon met enkele producten uit Assen, zo groot is het initiatief dit jaar. "Van Zuid-Drenthe tot aan de kop: overal komen de producten vandaan. Blauwe bessen uit Gees en chocolade uit Gasselternijveen."

Trotse Drent

Hoe lang het coronavirus nog rondwaart weten we niet. Wel is ondernemer Vandenberg vastbesloten het initiatief ook door te zetten wanneer we uit de crisis komen. "Ik ben een geboren en getogen trotse Drent. Mijn doel is om mensen te leren lokaal in te kopen. Wat van ver komt is niet beter. Ik blijf mijn best doen om Drenthe op die manier te promoten."

