50PLUS Assen zet vraagtekens bij hoge kosten dak wielercentrum

Naast Stadspartij PLOP stelt 50PLUS Assen nu ook vragen aan het college van burgemeester en wethouders over het dak op het wielercentrum in Assen. Door de hoog oplopende kosten vraagt de partij zich af of het wel maatschappelijk verantwoord is om er 'zoveel geld' in te steken.

De gemeente maakt voorlopig al even pas op de plaats met de bouw van het dak. Dat is besloten omdat de verwachte kosten van het dak op het wielercentrum veel hoger uitvallen. Naar verwachting kost de bouw bijna 4 miljoen euro.

Verborgen gebreken

In april van dit jaar gaf de gemeenteraad nog goedkeuring voor het overkappen van de houten wielerbaan voor maximaal 2.150.000 euro. Dat bedrag werd toen vastgesteld naar aanleiding van de op dat moment verwachte bouwkosten. Maar na gesprekken met verschillende aannemers, blijkt geen enkele partij meer te willen bouwen voor dat bedrag van iets meer dan 2 miljoen.

"Kunnen we dit verkopen aan de inwoners van Assen?", vraagt 50PLUS-fractievoorzitter Clemens Otto zich af. De wielerbaan is volgens hem namelijk maar voor een beperkt aantal mensen van belang. En wanneer de gemeente wel het geld bij elkaar krijgt en de wielerbaan kan overkappen, is Otto bang dat de houten vloer over een tijd gaat opspelen. De wielerbaan is een lange tijd blootgesteld aan de weersinvloeden en kan volgens hem verborgen gebreken hebben.

'Stoppen met die handel'

Het standpunt van 50PLUS Assen is helder: "Als het 4 miljoen euro kost om het wielercentrum te overkappen dan moeten we stoppen met die handel, het verlies nemen en kijken waar we het geld beter aan kunnen besteden."

Eerder trok Stadspartij PLOP al een soortgelijke conclusie.

