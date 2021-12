Raad van State dreigt als Tynaarlo voor supermarkt Ter Borch stemt

Beiden wonen vlak bij het gebied waar het om gaat. Ze zien veel liever een buurtsupermarkt met appartementen en veel groen, in plaats van een grote supermarkt van maximaal drieduizend vierkante meter op het stuk groen aan het begin van Eelderwolde.

Als de gemeenteraad vanavond akkoord gaat met het voorstel, dan mag er een supermarkt op het terrein komen naast het schoolgebouw van CKC De Rietzanger. Bogaerts vraagt zich af of zo'n supermarkt wel nodig is op deze locatie in Ter Borch, aangezien er al supermarkten in Paterswolde en in de Groningse wijk Corpus den Hoorn-zuid zitten.

'Supermarkt zorgt voor drukte'

Ook de verkeersveiligheid speelt voor hem een rol. Hij is van mening is dat een supermarkt meer bezoekers naar de wijk trekt, waardoor het drukker wordt op het terrein naast de school. "Ik heb er dan heel veel motivatie voor om naar de Raad van State te stappen", zegt de wijkbewoner. "Daar ga ik voor strijden." Sietse Wiersma is het daar mee eens. Hij zegt te spreken vanuit een kerngroep van zo'n tien mensen. "Daarnaast hebben we een achterban van tweehonderd tot 250 mensen die op de hoogte worden gehouden." De stap naar de Raad van State zou vertragend kunnen werken voor de bouw van de supermarkt.

Het zal niet de eerste keer zijn dat dit onderwerp wordt behandeld bij de Raad van State. Nadat in 2019 de gemeenteraad met één stem verschil tegen de komst van een supermarkt stemde, stapten twee projectontwikkelaars 156 inwoners van de wijk Ter Borch naar de Raad van State. Met succes. De gemeente Tynaarlo werd teruggefloten en moest van de Raad van State het besluit beter motiveren. Reden voor de gemeente om het vraagstuk opnieuw bij de gemeenteraad neer te leggen.

Stemt de raad weer hetzelfde?

Nadat het onderwerp opnieuw verschillende keren in de raad besproken is en na inspraakrondes van voor- en tegenstanders, wordt vanavond dus een keuze gemaakt. Het is de vraag of de partijen in de gemeenteraad bij hetzelfde standpunt blijven als de vorige keer. PvdA leek alles nog goed door te moeten nemen om tot een weloverwogen standpunt te komen.

Daarnaast is een verschil met de vorige stemronde de overstap van raadslid Hilde Kamminga. Zij ging van tegenstander Gemeentebelangen naar voorstander VVD. Vorige week werd haar gevraagd hoe zij gaat stemmen en daar kon ze nog geen antwoord opgeven. Snel daarna vertelde Gezinus Pieters dat de hele VVD-fractie voor de komst van de supermarkt zal stemmen. Vandaag stelt Pieters dat zijn standpunt niet veranderd is. Kamminga wil nog niet reageren.

'Voorstanders hielden zich vaak stil'

Het vraagstuk 'wel of geen supermarkt' verdeelt niet alleen de raad, maar ook de wijk. Een vrouw, die anoniem wenst te blijven, vertelt dat de jarenlange discussie over de mogelijke komst van de supermarkt een vervelend effect op de wijk heeft gehad. "Er zijn veel harde woorden gevallen, daardoor hielden voorstanders zich vaak stil."

De vrouw is voorstander van een volwaardige supermarkt in haar wijk en geen buurtsuper. "Het zou fijn zijn als de inwoners die voor een supermarkt zijn, gehoord worden en de supermarkt er eindelijk komt", meent ze. "Uiteraard met voldoende veiligheidsmaatregelen, dat is logisch." De vrouw had graag gezien dat de gemeenteraad op zoek was gegaan naar een constructieve oplossing waarin meer overleg was. "In september hebben we een oproep naar de gemeenteraad gedaan om te kijken naar een kleiner plan van de projectontwikkelaar, maar daar hebben we nooit antwoord op gehad."

