Bijna half miljoen euro voor onderzoek naar bedrijventerreinen in Zuidoost-Drenthe

Het gaat om bedrijventerrein in de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen. Iedere gemeente heeft een bedrijventerrein aangewezen voor het onderzoek. In Coevorden is dat bedrijventerrein Leeuwerikenveld (zowel I als II). "Omdat dat terrein eraan toe is", reageert Liesbeth Monnink namens de gemeente. "Het is een wat ouder bedrijventerrein. Het is goed om te kijken wat daar mogelijk is. Om dat toekomstbestendig te maken."

De zes gemeenten doen allemaal een eigen onderzoek naar het bedrijventerrein. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om het terrein toekomstbestendig te maken. Het gaat daarbij onder meer om vergroening, het energieneutraal maken van het bedrijventerrein of de inrichting. Vervolgens wordt gekeken hoe dat mogelijk gemaakt kan worden, bijvoorbeeld door subsidies.

Het hele plan is onderdeel van de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe, waar de zes gemeenten onder vallen, maar ook de provincie en het Rijk. Nadat de zes gemeenten met een plan zijn gekomen, worden die plannen samengevoegd en gekeken naar de overlappen.

Derde van werkgelegenheid

Uiteindelijk moeten de plannen voor een groter gebied gelden. Het liefst ziet de provincie het voor heel Drenthe. Bijna een derde van de werkgelegenheid in Drenthe is namelijk te vinden op bedrijventerreinen. En volgens de provincie dragen toekomstbestendige bedrijventerreinen bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Alle 98 bedrijventerreinen in Drenthe zijn onderzocht op de huidige staat en potentie voor toekomstbestendigheid.

De provincie wil samen met ondernemers, parkmanagers, ondernemersverenigingen, gemeenten, waterschappen, vastgoedeigenaren, kennisinstellingen en VNO-NCW/MKB Noord uiteindelijk een aanpak ontwikkelen voor de bedrijventerreinen. Dat gebeurt nu dus eerst met de zes in Zuidoost-Drenthe.