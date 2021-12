Hans Hogendoorn uit Diever verdwijnt na ruim 40 jaar als zenderstem Radio 1

Hij blijft nog wel 'de stem' van het populaire NPO-radioprogramma Met het oog op morgen. Daarin kondigt hij elke avond het programma aan en meldt wie presenteert en hoe koud of warm het buiten is.

Gevoel voor radio

Hogendoorn had best door willen gaan bij Radio 1, maar de vormgever van de zender besliste anders. "Je weet dat zoiets een keer kan komen", zegt hij. "Zo gaat het nu eenmaal. Kranten krijgen zo nu en dan ook een ander lettertype."

Hogendoorn was in 1973 voor het eerst op de Nederlandse radio te horen, toen hij debuteerde bij Radio Noordzee. Hier sprak hij jingles in. Ook is hij actief geweest bij de telefonische nieuwsdienst van het ANP en was zijn stem te horen bij uitzendingen van sportprogramma Langs de lijn. Hogendoorn begon bij Met het oog op morgen in januari 1976. Snel daarna werd hij de vaste zenderstem van NPO Radio 1. "Tekst, muziek, aankondigingen, tussenpingels. Dat is een gevoel dat je nooit meer kwijtraak", zegt hij.

Generaal van het leger

Inspiratie haalde Hogendoorn in de jaren zestig uit het stemgeluid van de onlangs overleden Philip Birch. "Als een generaal van het leger zette hij in 1964 Radio Londen op. Die zender is drie jaar in de lucht geweest, maar het opende wel de deur naar een nieuwe manier van radio maken. Het gaf mij een gevoel van hoe dingen horen te klinken op de radio."

Hoewel de radioman van oorsprong geen Drent is, is hij inmiddels woonachtig in Diever. Dat bevalt hem meer dan goed, zegt hij. "Diever is een prachtige plaats, en Drenthe een prachtige provincie. Het is hier rustig, er zijn mooie fietspaden en vergeleken met de Randstad minder uitlaatgassen en meer natuur. Kortom, het is hier geweldig. De komende tijd ga ik gewoon genieten van de omgeving."