Buschauffeurs leggen werk neer in Emmen: 'We eisen actie op asiellijn'

Buschauffeurs van de stallingen in Emmen, Stadskanaal en Oude Pekela leggen vrijdag van 05.00 tot 08.00 uur het werk neer. Het is een protest tegen werkgever Qbuzz, die nog geen actie heeft ondernomen tegen de problemen die asielzoekers uit veilige landen op de buslijnen tussen Emmen en Ter Apel veroorzaken.

"Deze actie kan het openbaar vervoer vrijdagochtend in de hele provincie ontwrichten", zegt Edwin Kuiper van vakbond FNV.

FNV eist dat Qbuzz overdag boa's bij de bushaltes in Emmen en Ter Apel neerzet. Daarnaast wil de vakbond dat er 's avonds boa's op de lijnen 72 en 73 gaan meerijden. "Maar er zit nog geen enkel schot in de onderhandelingen", aldus de vakbondsbestuurder. "Daarom houden we vrijdagochtend werkoverleg over hoe we verder gaan na vrijdag."

Doordat er geen bussen rijden vanuit Emmen, Stadskanaal en Oude Pekela, zal de impact groot zijn op het openbaar vervoer in Zuidoost-Drenthe en Oost-Groningen, verwacht Kuiper. "Maar ook in de rest van de provincie is het mogelijk merkbaar. De actiebereidheid onder de chauffeurs is in ieder geval groot. Zeventig tot tachtig procent van hen is lid van de vakbond."

Twee week geleden voerden de chauffeurs van Qbuzz ook al actie. Toen reden zij met lege bussen voorbij aan de haltes op de lijnen 72 en 73.

Lees ook: