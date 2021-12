Toch een week eerder kerstvakantie voor basisscholen: 'We zagen het aankomen'

Uit een ronde langs enkele Drentse onderwijsorganisaties blijkt het nieuws niet geheel onverwachts. Ook voor directrice Tineke Dolfing van basisschool het Krijt in Assen kwam het nieuws van de vervroegde kerstvakantie niet als een donderslag bij heldere hemel. "Wij hadden het een beetje zien aankomen, dus het is niet helemaal onverwachts. We gaan afwachten wat we moeten regelen en dan gaan we aan de slag."

Ouders maken zich geen zorgen

Ook de ouders van de leerlingen maken zich niet druk over de sluiting van de scholen. Zo ook Jason Appelo. "Het was te verwachten. Ik heb zelf volgende week ook vakantie genomen. Dus we gaan er samen een leuke week van maken. Je moet het maar van de positieve kant bekijken. Het is wat het is." Ook Bernadette de Boer was niet geschokt door het nieuws. "Ik had het wel verwacht. Maar we kunnen het redden thuis. Met het thuiswerken is het wel even schipperen, maar in het verleden is het ook goed gegaan. Ik ga ervan uit dat ik deze ene week wel kan opvangen."

In de week voor kerst worden vaak de kersvieringen gehouden om de basisscholen. Zo ook op het Krijt. Dolfing zou het jammer vinden als het dit jaar niet door kan gaan. "Het stond gepland voor volgende week donderdag, maar we gaan er nu alles eraan doen om het deze week te kunnen organiseren. Zodat we de leerlingen nog een leuke kerstviering voor de vakantie kunnen geven."

'Een flexibele kant laten zien'

In de afgelopen twee jaar zijn er al vele malen verschillende plannen en maatregelen geweest voor het onderwijs. Voor de maatregelen die komen en de zaken die geregeld moeten worden is Dolfing dan ook niet bang. "In de afgelopen twee jaar hebben wij onze flexibele kant laten zien. We hebben ervaring met het bijstellen van de plannen. Dus ook deze keer moet het allemaal gaan lukken."

Wat die plannen precies zijn, moet uit de persconferentie van vanavond blijken. Dolfing gaat ervan uit dat ze als basisscholen in ieder geval noodopvang moeten aanbieden aan kinderen waarvan de ouders een cruciaal beroep hebben. Dat gaat geen onderwijs zijn, maar een verlening van de kerstvakantie. Thuisonderwijs in zo'n korte periode organiseren is niet mogelijk volgens de directrice. De kinderen hebben dan ook een week extra vakantie. Tijdens de noodopvang worden er alleen leuke activiteiten georganiseerd en blijven de schoolboeken in de kast.

Eerdere adviezen

Het OMT heeft het kabinet eerder geadviseerd om een langere kerstvakantie voor scholen te overwegen. Ministers Slob en De Jonge wezen er toen op dat een week minder school niet wenselijk is met het oog op de leerachterstanden die kinderen hebben opgelopen door corona.

De reden van het toch vroeger sluiten van de scholen, is zodat er voorkomen kan worden dat kinderen besmet de kerstvakantie ingaan en dan die besmettingen met de feestdagen doorgeven aan de familie. Door de eerder vakantie hebben schoolgaande kinderen een week voor Kerstmis minder onderling contact en is de kans op besmetting kleiner.

De persconferentie van 19.00 uur is vanavond live te volgen bij RTV Drenthe. De omroep zendt de persconferentie uit op televisie, radio, Facebook en via de website.

