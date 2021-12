Prijswinnende oliebollen in Meppel: 'Een oliebol moet kraken'

"We doen met de wedstrijden mee om te kijken of we goed bezig zijn met onze producten en om elk jaar een stapje beter te worden", zegt bakker Willem Steenbergen. "We willen de ultieme oliebol bakken."

Kraken

Het is het zevende jaar op rij dat Bakker Steenbergen in de top drie van de oliebollencompetitie van het Echte Bakkersgilde staat. "Een oliebol moet natuurlijk mooi van kleur zijn. De vulling moet mooi onder de korst zitten. Een oliebol moet absoluut niet vet zijn en hij moet kraken." En dat kraken is volgens Steenbergen heel belangrijk. "Als een oliebol niet kraakt dan is hij vet. Een oliebol is net als een vers brood, dat moet ook knapperig zijn."

Volgens Steenbergen is de oliebol een basisproduct die je zelf op smaak kan brengen. "Wij doen een klein beetje vanille en een klein beetje citroen door het beslag. Citroen geeft een beetje frisse smaak en de vanille combineert heel goed met een oliebol."

36.000 oliebollen

Elke zaterdag worden er 2000 oliebollen gebakken, maar met oud en nieuw gaan alle remmen los. "Dan bakken wij er 36.000. Als we vol in productie zijn dan kunnen wij 4000 oliebollen per uur bakken."

Volgend jaar gaat Steenbergen vol goede moed voor de winst. "We kunnen de structuur van onze oliebol nog verbeteren. Die van ons was iets vaster dan die van de winnaar. Maar we gaan voor de eerste plaats!"