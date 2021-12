Liveblog: Amateurvloek blijft heersen op FC Emmen in bekertoernooi [gesloten]

Volg de wedstrijd in De Oude Meerdijk op de voet via dit liveblog (Rechten: RTV Drenthe)

FC Emmen is vanavond in de KNVB Beker volledig afgegaan tegen tweededivisionist Excelsior Maassluis. De ploeg van trainer Dick Lukkien verloor met 0-1 en dus blijft de amateurvloek in de KNVB Beker op FC Emmen heersen.

Het is namelijk de vijfde keer in de afgelopen negen bekerseizoenen dat FC Emmen wordt uitgeschakeld tegen een amateurclub.

FC Emmen had vanavond veelal de bal in De Oude Meerdijk, maar creëerde weinig. In de eerste helft wist linksback Lorenzo Burnet na een combinatie uit te halen, maar hij kon het net niet vinden. Lucas Bernadou was ook dicht bij de voorsprong, maar zijn bal krulde net langs de verkeerde kant van de kruising.

In de tweede helft was sprake van hetzelfde spelbeeld, waarbij de roodwitten waakzaam moesten zijn voor de counter. Waar de gasten voor rust nauwelijks gevaarlijk werden, viel de bal tien minuten voor tijd opeens goed voor invaller Bram Wennekers. Hij tikte de bal vakkundig langs de Drentse doelman: Indy Groothuizen.

Met de moed der wanhoop probeerde FC Emmen in de slotfase nog een gelijkmaker te forceren. Invallers Jeredy Hilterman en Ben Scholte waren daar het dichtst bij. Hilterman gleed een bal richting het doel, maar die inzet werd van de lijn gehaald. Scholtes voorzet ging via doelman Jean-Paul van Leeuwen net langs de verkeerde kant van de paal voor de Drenten.

Geen fijn huwelijk en amateurvloek

De KNVB Beker en FC Emmen blijft dus geen fijn huwelijk. Nooit behaalde de Drentse club de halve finale. De laatste keer dat het de kwartfinale bereikte, was in de vorige eeuw. In seizoen 1998/1999 werd er met 1-3 van Fortuna Sittard verloren.

Bovendien is FC Emmen er dus in de afgelopen negen jaar vijf keer uitgeschakeld door een amateurclub. In seizoenen 2012/13, 2013/2014, 2015/2016 en 2018/2019 bleek een amateurclub een niet te nemen horde.

Achtereenvolgens wisten Rijnsburgse Boys, IJsselmeervogels, VVSB en ODIN'59 door te bekeren ten koste van de Drentse profclub. Vanavond voegde Excelsior Maassluis zich dus in dat rijtje.

Focus op de competitie de wedstrijd LIVE

Voor de Drenten zit er niets anders op dan het schaamrood van de kaken te werken en de focus te verleggen op de Keuken Kampioen Divisie. MVV is vrijdagavond de tegenstander. In Maastricht wordt om 20:00 uur afgetrapt.

Deze wedstrijd zal wederom live te volgen zijn via Radio Drenthe en in een kersvers liveblog zal de wedstrijd van minuut tot minuut worden beschreven.

