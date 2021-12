Liveblog: FC Emmen - Excelsior Maassluis, de gasten op voorsprong: 0-1!

Volg de wedstrijd in De Oude Meerdijk op de voet via dit liveblog (Rechten: RTV Drenthe)

FC Emmen speelt vanavond in de tweede ronde van de KNVB Beker tegen tweededivisionist Excelsior Maassluis. Daarbij houden alle Drenten hun hart vast, want de vorige keer dat de ploeg van trainer Dick Lukkien een amateurelftal trof in de KNVB Beker, ging het roemloos ten onder. ODIN'59 was in 2018 te sterk met 1-3.

Lukkien noemt het woord onderschatting bewust niet bij zijn spelers. "Straks prent je ze dat in het in het hoofd", verklaarde hij in Rood Wit TV. Hij voert wel een aantal wijzigingen door in zijn basiself.

Drentse wijzigingen

Zo ontbreken nog altijd Lentini Caciano en Peet Bijen, maar ook de geblesseerde Peter van Ooijen en de zieke Jeroen Veldmate en Keziah Veendorp ontbreken. Michael Brouwer, Arnaud Luzayadio, Jari Vlak en Jeredy Hilterman wordt rust gegund.

Daardoor lijken er basisplaatsen te zijn voor: Indy Groothuizen, Mitch Apau, Joël van Kaam, Lucas Bernadou en Reda Kharchouch.

Volgens Lukkien, die de tegenstander afgelopen weekend nog in actie zag tegen HHC Hardenberg, moet zijn ploeg waakzaam zijn voor de beweeglijke spitsen van Excelsior Maassluis. Met oud-prof Vincent van den Berg en Bram Wennekes beschikt trainer Dogan Corneille over twee handenbindertjes, alleen eerstgenoemde zit verrassend genoeg op de bank, want dat is onderdeel van 'het tactische plan' van de trainer, stellen enkele journalisten uit Maassluis.

Geen fijn huwelijk en amateurvloek

De KNVB Beker en FC Emmen blijken vooralsnog geen fijn huwelijk te hebben, beaamt Lukkien. Nooit behaalde de Drentse club de halve finale. De laatste keer dat het de kwartfinale bereikte was in de vorige eeuw. In seizoen 1998/1999 werd er met 1-3 van Fortuna Sittard verloren.

Bovendien is FC Emmen in de afgelopen tien jaar vier keer eerder uitgeschakeld door een amateurclub. In seizoenen 2012/13, 2013/2014, 2015/2016 en 2018/2019 bleek een amateurclub een niet te nemen horde.

Achtereenvolgens vonden de roodwitten hun Waterloo tegen Rijnsburgse Boys, IJsselmeervogels, VVSB en ODIN'59. Of vanavond een einde komt aan die amateurvloek die over Emmen hangt in de KNVB Beker, moet blijken. Lukkien verwacht dat het in ieder geval weer bloed, zweet en tranen zal vergen.

