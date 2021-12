Raad Tynaarlo draait: toch een supermarkt in Ter Borch

Nieuwbakken VVD-raadslid Hilde Kamminga stemt voor, zoals eerder werd aangegeven door fractievoorzitter Gezinus Pieters. Bij een vorige stemming over de supermarkt stemde Kamminga, destijds Gemeentebelangen, tegen de komst van een supermarkt. Ze stelt zonder dwang van de VVD te zijn geswitcht van tegenstander naar voorstander en deskundigen te hebben geraadpleegd om tot een inhoudelijke onderbouwing te komen, zonder dat emotie meespeelt.

Kamminga: "Goed besturen is keuzes durven maken, moeilijke keuzes en verantwoordelijkheden voor datgene wat niet goed is gegaan. Deze keuzes moet je maken op inhoud, hoeveel emotie er ook mee gepaard gaat. De verantwoordelijkheid neem ik door terug te komen op eerdere uitspraken en op de inhoud een besluit te nemen en dat is voor het voorliggende voorstel te stemmen."

Tegenstanders

Partijen GroenLinks, Leefbaar Tynaarlo, Gemeentebelangen en PvdA spraken zich opnieuw uit tegen het voorstel om een supermarkt van maximaal drieduizend vierkante meter bij de entree van Ter Borch te bouwen. "Wanneer we tegen stemmen is de deur geopend naar een beter plan", meent fractievoorzitter van Leefbaar Tynaarlo Jurryt Vellinga.

Dat het traject, waar al sinds 2012 over wordt gesproken, niet netjes is gegaan, erkennen meerdere partijen. "Het college had adequater kunnen reageren", meent PvdA-raadslid Anneke Lubbers. "Dat is niet gebeurd en dat vind ik jammer. Maar het kan nog steeds. Ga in gesprek", geeft ze het college van burgemeester en wethouders mee.

Herkansing voor een supermarkt

Het is niet voor het eerst dat de raad een beslissing neemt over de komst van een supermarkt in de wijk. In mei 2019 stemde de gemeenteraad nog met een stem verschil tegen het plan dat er een supermarkt aan de Borchsingel mocht komen. Twee projectontwikkelaars en 156 bewoners vochten deze beslissing aan bij de Raad van State.

Dit is het terrein in Ter Borch waar de supermarkt mag komen (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

Verdeelde wijk

Niet alleen de gemeenteraad is verdeeld, maar ook de wijk Ter Borch is verdeeld. Volgens een aantal inwoners is de discussie verhard. "Er zijn veel harde woorden gevallen, daardoor hielden voorstanders zich vaak stil", meent een vrouw die anoniem wenst te blijven. Zij is voorstander voor een volwaardige supermarkt in de buurt en ziet af van een kleine buurtsuper.

Maar volgens tegenstander Sietse Wiersma zou een buurtsuper misschien juist een oplossing zijn. "Ik denk niet dat iedereen van harte 'ja' zegt, want er is hier beloofd dat het een heel rustige wijk zou worden met weinig verkeer. Het is duidelijk dat een supermarkt altijd verkeer aantrekt. Maar hoe groter de supermarkt is, hoe meer verkeer die trekt. Kijk eens om je heen. Je hebt hier scholen. Vier keer per dag komt hier veel verkeer van ouders langs die kinderen komen halen en brengen. Zet daar een supermarkt bij waar vrachtwagens laden en lossen, dat is vragen om problemen. Dit moet je niet willen."

In beroep?

Burgemeester Marcel Thijsen voelt aan dat de tegenstanders het er niet bij laten zitten. "Je hoeft geen helderziende te zijn om te weten dat ook dit naar de Raad van State gaat."

Eerder vandaag bleek al dat wanneer de raad voor de komst van een mogelijke supermarkt stemt, tegenstanders in beroep zullen gaan bij de Raad van State. "Dan zullen we wel eens zien of dat raadsbesluit standhoudt bij de Raad van State. Ik denk het niet", meent Wiersma. "Dat wordt wel heel interessant. Een advocaat van de gemeente die een half jaar geleden voor de Raad van State fel verdedigde dat hij de supermarkt niet wil en nu moet hij gaan vertellen dat hij het wel wil."

