Basisonderwijs begripvol over schoolsluiting: 'Maar besluit valt wel wat laat'

Het Drentse basisonderwijs reageert gelaten en begripvol over de vervroegde sluiting van het basisonderwijs. Het demissionaire kabinet maakte vanavond tijdens de persconferentie bekend dat basisscholen, het speciale basisonderwijs en de buitenschoolse opvang vanaf dinsdag 21 december dicht moeten. Alleen noodopvang is mogelijk voor kwetsbare leerlingen én kinderen van wie ouders een cruciaal beroep hebben.

"Het kon niet anders meer", doelt Hayo Bohlken van de Algemene Onderwijsbond Noord op de hoge besmettingscijfers binnen de jongste leeftijdsgroepen. "Het OMT was al een tijdje duidelijk. Ik sta zelf achter het genomen besluit van de vervroegde sluiting, al is de timing wel erg laat. Het komt nu wat rommelig over."

Van de leden van de Onderwijsbond hoort Bohlken wisselende geluiden. "Sommige docenten voelen zich niet veilig, bijvoorbeeld omdat ze nog geen boosterprik hebben. Op scholen is het ook bijna niet te doen om afstand te houden van kinderen. Maar er is ook een groep die de scholen open wil houden, mede omdat bepaalde kinderen het erg moeilijk hadden tijdens de eerdere lockdowns."

Noodopvang op scholen

Het opstarten van de noodopvang is volgens Bohlken 'geen enkel probleem'. Hij verwacht dat er best veel gebruik van gemaakt gaat worden, en vindt het fijn dat docenten geen afstandsonderwijs hoeven te geven gezien de hoge werkdruk in het onderwijs. "De docenten kunnen zich nu focussen op het organiseren van de noodopvang."

Met Bohlken denkt ook Bert Dekker van onderwijsorganisatie Plateau Assen dat er zeker gebruik wordt gemaakt van de noodopvang. Naarmate de week vordert, en de kerst nadert, denkt hij dat het aantal kinderen daar wel af zal nemen. Meer ouders hebben enkele dagen voor kerst al vrij. "Maar onze ervaringen van de afgelopen lockdowns leren dat er zeker vraag is naar de noodopvang. We zorgen dat de kinderen netjes onderdak krijgen, en ze bij elkaar blijven in hun bubbel. Want dat ze met andere kinderen gaan mengen, is natuurlijk niet de bedoeling."

Het sluiten van de scholen vindt Dekker op zichzelf te verklaren. "De reden is helder vanwege de omikronvariant. Maar het tijdstip is wel laat en daarmee vervelend. Laten we in ieder geval hopen dat we na de vakantie weer open kunnen en niet geïnformeerd worden over een volgende lockdown met een schoolsluiting. Dat is echt een worstcasescenario."

'Liever open dan dicht'

Schoolleider Roelien Hoogeveen van obs De Meander zag het besluit van het demissionaire kabinet ook wel aankomen. "Het had van ons niet gehoeven. Het liefst waren we open gebleven tot het echte begin van de kerstvakantie. Dat komt ook omdat we relatief weinig last van corona hebben gehad binnen de school. Bij ons is het wellicht een ander verhaal dan elders in de provincie of in het westen van Nederland. Maar we hebben er ons aan te houden."

Morgen vindt overleg plaats over het organiseren van de noodopvang. Er moet nog het een en ander geregeld worden, maar volgens Hoogeveen gaat het opzetten van noodopvang zeker lukken. "We zijn daar ervaren in."

Lees ook: