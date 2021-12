Gekleurde kruispunten moeten 't Gasselterveld verkeersveiliger maken

Wie naar 't Gasselterveld rijdt via de Bosweg of de Houtvester Jansenweg, rijdt in de toekomst over gekleurde vlakken. De kruisingen op de toegangsweg naar de zwemplas krijgen een andere kleur asfalt. Dit moet de verkeersveiligheid verbeteren.

De afgelopen zomers was het erg druk bij de plas. Zo druk dat de parkeerplekken vol waren en mensen de auto langs toegangswegen parkeerden. Hulpverlening kon er niet meer langs. Daarom is vorig jaar langs alle toegangswegen naar de zwemplas een parkeerverbod ingesteld. Ook volgend jaar geldt dit, net als dat er dan opnieuw verkeersregelaars worden ingezet.

Tijdelijke maatregel

De gemeente Aa en Hunze, de provincie en Staatsbosbeheer zijn op zoek naar een definitieve oplossingen voor het parkeerprobleem en de verkeersveiligheid rond het gebied. Een van de maatregelen staat al lang klaar: betaald parkeren. Per 1 april is het zo ver. Dan moeten bezoekers betalen om te parkeren. Ook is het aantal parkeerplekken verhoogd van achthonderd naar duizend. Voor fietsers zijn extra fietsenrekken geplaatst. Daarnaast zijn de invalideparkeerplaatsen allemaal verhard.

'Lastig om op terrein in te komen'

"Het is belangrijk dat dag- en verblijfsrecreanten veilig en comfortabel het gebied in kunnen", stelt Maaike Hamstra, namens de gemeente Aa en Hunze. "De afgelopen jaren was dat met de toegenomen drukte lastig." Daarom is er onderzoek gedaan om te kijken hoe dat verbeterd kan worden. Vooral de oversteken zijn een doorn in het oog.

Hamstra: "Er zijn veel wandelaars en fietsers die gebruik maken van het fietspad langs de Bosweg. Vooral in het hoogseizoen, maar ook in het voor- en najaar. Ze maken allemaal gebruik van één toegangsweg. Dat leidt met name bij oversteken tot onveilige situaties."

Andere kleur asfalt

Een van de oplossingen is om alle kruispunten op de toegangswegen aan te passen. Er is gekozen om alle negen T-splitsingen en kruispunten op de Bosweg en Houtvester Jansenweg van een andere kleur asfalt te voorzien. "Op alle momenten waar verkeer elkaar kan treffen", verduidelijkt Kees van Bohemen van Bureau Hollema. Dat bureau heeft samen met de gemeente een ontwerp gemaakt voor het gebied.

De kleurvlakken moeten voor extra aandacht van de automobilisten zorgen. "Het werkt eigenlijk als een drempel", aldus Van Bohemen. Daarnaast worden de bermen van de punten ingericht met heide en keien, als verwijzing naar het gebied.

Verlanglijstje

Op het verlanglijstje staat ook nog een versmalling van de punten. Op dit moment is daar alleen geen geld voor. "We moeten het nu doen met het budget wat er is. Maar een versmalling behoort zeker tot de mogelijkheden."

Op dat lijstje staat ook een nieuw fietspad. Fietsers vanaf de Houtvester Jansenweg komen nu vlakbij de ingang van de parkeerplaats uit. Dat is niet wenselijk en kan tot gevaarlijke situaties leiden. Daarom ligt er een plan om het fietspad te verschuiven, zodat het eerder afbuigt en uitkomt bij de zwemplas zelf. "Maar dat is nog wensdenken", zegt Van Bohemen.

De provincie Drenthe stelt 135.000 euro beschikbaar om het gebied verkeersveiliger te maken.

Extra horeca

Staatsbosbeheer heeft eerder aangegeven dat een nieuwe ondernemer van een nieuw horecapaviljoen uiteindelijk het beheer van de parkeerplaats op zich moet nemen. Zo ver is het nog niet. Herrick Poelman, projectleider bij Staatsbosbeheer, kan nog weinig zeggen over mogelijke nieuwe horeca. "We doen nu een marktconsultatie", reageert hij. "We kunnen wel ideeën bedenken, maar als er geen markt voor is, moeten we het niet willen."

