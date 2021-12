Aan het Lodewijk Napoleonplein in Assen is vanavond brand uitgebroken in een geparkeerde auto.

In de auto was rook te zien. Hoe het vuur is ontstaan is nog niet duidelijk. De brandweer heeft de brand geblust.

De afgelopen maanden zijn er regelmatig auto- en scooterbranden geweest in Assen. Daarop besloot de politie om extra te gaan patrouilleren. Of deze brand is aangestoken, is nog niet duidelijk.