Carbidclubs in onzekerheid: 'We willen niks doen waar we spijt van krijgen'

Bij de Zwoare Klasse uit Rolde zijn ze ondanks de beperkingen van plan om het carbidschieten door te laten gaan. "Maar een aantal dingen zijn nog niet duidelijk, en we moeten daarom nog overleggen. We willen ons dit jaar niet in de vingers snijden om ons niet aan de regels te houden, en we daardoor de volgende keer geen vergunning meer kunnen krijgen, zegt Mark de Vries van de carbidclub. Maar ondanks het voorboud is de intentie er zeker, vertelt hij.

Er is daarom al een vergunning aangevraagd, die de gemeente ook heeft verleend. "Maar er mag geen tent staan en geen alcohol worden geschonken." Over het aantal mensen dat mag komen kijken, is ook nog geen duidelijkheid. "Maar ik hoop wel dat het met meer dan vier man mag", doelt hij op de maatregelen die er vorige jaarwisseling waren.

Massa's mensen voorkomen

Ook Jan de Lange van Carbidclub Ellert en Brammert in Schoonoord heeft nog twijfels over het doorgaan van het carbidschieten. "We moeten kijken wat verstandig is, we willen niet dat er massa's mensen komen. We moeten daarom nog goed hierover nadenken en in overleg met de gemeente Coevorden, want we willen geen dingen doen waar we later spijt van krijgen."

De Lange benadrukt dat hij met zijn carbidvereniging straks niet als 'politieagentje' gaat optreden. "Vorige jaarwisseling was ook iedereen verantwoordelijk voor zichzelf. Toen werd het carbidschieten zo opgezet dat mensen het terrein makkelijk konden bezoeken om het vervolgens weer te verlaten." De Lange omschrijft het zelf als een 'doorlooplocatie'. "Maar er was bijvoorbeeld geen tent met allerlei versnaperingen. Dat is niet de manier hoe het echte carbidschieten moet gaan."

Maar als de mogelijkheden er zijn om het carbidschieten toch op een kleinschalige manier te organiseren, dan komt dat van de grond bij Ellert en Brammert. "We willen heel graag, en als het kan gaan we het ook zeker doen."

Bekijk in onderstaande video hoe het carbidschieten vorig jaar in Drenthe werd georganiseerd: