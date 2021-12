Azc Ter Apel nog te vol: nieuwe dwangsom dreigt voor COA

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kan een tweede dwangsom tegemoet zien, tenzij het zich op korte termijn alsnog gaat houden aan de vergunning voor de nachtopvang in het azc in Ter Apel. Dat meldt RTV Noord. Het COA riskeert per overtreding een bedrag van 30.000 euro.

In de nachtopvang in het landelijk aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel mogen volgens de vergunning van de gemeente Westerwolde maximaal 275 personen verblijven. Maar de laatste maanden wordt dat aantal door een onverwacht grote toeloop van asielzoekers voortdurend overschreden.

Toen in oktober bleek dat de veiligheid en de hygiëne in het overbevolkte aanmeldcentrum onder de maat waren, sloegen burgemeester Jaap Velema en de Veiligheidsregio Groningen alarm. Daarna werden, mede door druk vanuit Den Haag, in gemeenten verspreid over het land noodopvanglocaties ingericht, waaronder in Expo Assen, de voormalige TT Hall. Dat zorgde voor enige verlichting van de druk op het aanmeldcentrum.

Maar niet genoeg naar de zin van de gemeente Westerwolde; trouwens ook niet van het COA. Eind november besloot de gemeente officieel te gaan handhaven. Dat leidde tot een dwangsom van in totaal 100.000 euro: 20.000 euro per overtreding. Overigens kan het COA hiertegen nog bezwaar maken.

300 tot 400 mensen te veel

"Nog steeds verblijven in de nachtopvang te veel mensen", zegt gemeentelijk woordvoerder Kasper Schomaker tegen RTV Noord. 'Gemiddeld tussen de drie- en vierhonderd. Soms er zelfs wat boven, soms er wat onder. Onze handhavers constateren dus dat de overtreding nog steeds niet is beëindigd. Daarom heeft het college van B&W het COA per brief laten weten voornemens te zijn een tweede dwangsom op te leggen."

Het COA heeft nog enkele weken de tijd alsnog te voldoen aan de voorwaarden in de vergunning van de gemeente. Daarna volgt per overtreding een boete van 30.000 euro, met een maximum van 150.000 euro. En vervolgens? Schomaker: "Dat weten we nog niet. Dat moeten we dan verder zien."

Geen bestuursdwang

Nadat het maximumbedrag van de eerste dwangsom was bereikt, heeft de gemeente overwogen bestuursdwang toe te passen. Dat zou erop neerkomen dat de gemeente eigenhandig ingrijpt om de situatie in het aanmeldcentrum op orde te brengen. Het college besloot dat niet te doen en in plaats daarvan dus een tweede dwangsomprocedure te beginnen.

Het COA heeft (nog) niet gereageerd op het verzoek om een reactie.

