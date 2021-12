Assen krijgt miljoenen uit Den Haag voor bouw bijna 900 huizen

Van dat geld moeten ruim 44.000 huizen worden gebouwd in ons land. Die zijn hard nodig vanwege de woningnood. De woningen die worden gebouwd zijn voor het grootste deel bedoeld voor starters en mensen met een middeninkomen, meldt het ministerie.

Assen wil 1300 huizen bouwen

Assen heeft plannen om de komende tien tot twintig jaar 1300 huizen te bouwen in de binnenstad, bij het Havenkwartier en ook bij het Veemarktplein langs de Industrieweg. De gemeente hoopte hiervoor al op geld uit Den Haag en van de provincie. De provincie heeft inmiddels 4,55 miljoen toegezegd voor het plan met de naam Assen Centraal. Vanuit Den Haag komt nu zo'n 4,2 miljoen euro; bijna 4.900 per te bouwen huis.

De Woningbouwimpuls van het ministerie is ervoor bedoeld om versneld nieuwe huizen te kunnen bouwen. In totaal waren er 65 aanvragen voor een bijdrage ingediend. Die heeft het ministerie laten toetsen door een speciale commissie. De conclusie is dat in totaal 36 projecten geld krijgen, verspreid over 33 gemeenten. Assen en Groningen zijn de enige twee gemeenten in Noord-Nederland die geld krijgen.

Vraag naar betaalbare woningen

De komende tien jaar moeten er volgens het ministerie 900.000 woningen bijgebouwd worden in ons land. Daarbij is er vooral veel vraag naar betaalbare woningen voor starters en middeninkomens. Met de Woningbouwimpuls draagt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij aan projecten die anders moeilijk of traag tot stand komen vanwege financiële tekorten. Het geld kan ingezet worden voor bijvoorbeeld de sanering van vervuilde grond, het uitplaatsen van bedrijven en het aanpassen van toegangswegen.

Het is de derde keer dat het ministerie geld uit de Woningbouwimpuls haalt. Demissionair minister Kajsa Ollongren laat weten dat gemeenten zich volgend jaar kunnen inschrijven voor de vierde ronde.

Lees ook: