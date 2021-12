Van Hawaii naar Drenthe: Jessica Dempsey nieuwe directeur ASTRON

Ze begint 'pas' over een half jaar, omdat ze dan tijd heeft haar huidige werkzaamheden af te ronden. Ze werkt momenteel op Hawaii. Dempsey volgt Marco de Vries op, die nu nog interim-directeur is.

'Meer kansen voor jonge meiden'

ASTRON is erg blij met de aanstaande komst van Dempsey. "Ze is ontzettend goed in haar vak", zegt woordvoerder Frank Nuijens. "Ze heeft ervaring op vlakken die belangrijk zijn voor ons. Jessica is goed in astronomie, kan met de instrumenten overweg en weet hoe ze en sterrenwacht draaiende moet houden." Dempsey's wetenschappelijke focus ligt vooral op onderzoek naar moleculen in het melkwegstelsel op radiogolflengten.

Ook past Dempsey volgens ASTRON goed bij de organisatie, omdat ze 'inclusie, gelijkheid en diversiteit' belangrijk vindt. De wetenschapper wil namelijk dat jonge meiden in de toekomst meer kans hebben om leiders te worden in de wetenschap en technologie.

'Dempsey kijkt uit naar seizoenen'

De nieuwe directeur kijkt uit naar nieuwe baan. "Het is een enorme eer om deze kans te krijgen en om samen te werken met het toegewijde en extreem getalenteerde ASTRON", zegt ze. "ASTRON en de algehele Nederlandse astronomie-gemeenschap zijn wereldleiders op zoveel gebieden. Het komende decennium krijgen we te maken met grote uitdagingen. Ik heb heel veel zin om onderdeel te zijn van dat avontuur."

Dempsey is op dit moment nog adjunct-directeur van de East Asian Observatory op Hawaii. Volgend jaar verruilt ze dus het zonnige Amerikaanse eiland voor Drenthe. "Ze vertelde mij al dat ze ernaar uitkijkt om seizoenen mee te maken", lacht woordvoerder Nuijens. "Een beetje regen vindt ze niet erg."

Zuidpool

Eerder werkte Dempsey bij de James Clerk Maxwell Telescope (ook op Hawaii). Ook was ze eerste vrouwelijke wetenschapper uit Australië die werkte op de zuidpool. Daar hield ze zich vijf zomers bezig met het bouwen van instrumenten en een robot-telescoop. In 2005 verbleef ze ook de hele winter op de zuidpool voor een experiment. Verder was ze lid van het prijswinnende Event Horizon Telescope-team, dat voor het eerst een afbeelding van een zwart gat vastlegde.