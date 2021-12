Burgemeester Meppel koppelt ondernemers aan China

Gemeente Meppel heeft deze week de banden met China aangehaald. Samen met de lokale ondernemers wil de gemeente de handel een impuls geven. Is dat slim in tijden van corona, CO2-reductie en verhalen over schending van de mensenrechten in China? "Juist nu is het een goed moment om de banden aan te halen", zegt burgemeester Richard Korteland.

Al langer zijn er contacten tussen Meppel en China. In 2019 reisde een delegatie bestaande uit Korteland, toenmalig wethouder Roelof Pieter Koning en twee beleidsmedewerkers af naar de Chinese stad Haikou om een relatie op te bouwen. Die band blijkt nog steeds erg warm: vorig jaar regelde Haikou nog 50.000 mondkapjes voor Meppel.

Nu vindt Korteland het tijd voor de volgende stap. Daarom organiseerde Meppel een informatiemiddag voor geïnteresseerde ondernemers over zakendoen in China. "Daar was onder andere een ondernemer aan het woord die al zaken doet in China en een andere ondernemer die dat van plan is", vertelt Korteland. "Er was ook een tussenpersoon die overheden en ondernemers daarbij begeleid. En de Rijksdienst van Ondernemend Nederland was daarbij."

Culturele do's en don'ts

Dat de gemeente de leiding neemt in dit dossier, past bij de Chinese cultuur, legt Korteland uit. "We hebben ook een band met steden in Tsjechië en Marokko, maar die relatie is toch anders. In China is het belangrijk dat de lokale overheid meedoet. We hebben daarom een faciliterende rol ingenomen en spelen makelaar in het verbinden van de partijen, toegespitst op ondernemers uit onze regio. Als dat ondernemen makkelijker maakt, vind ik het een succes. Meppel is niet voor niets een handelsstad."

Tijdens de informatiemiddag konden geïnteresseerde ondernemers vragen stellen. "Ze hadden vragen over marktonderzoek, de verschillen tussen regio's en vergunningen", vervolgt Korteland. "Ook werd geïnformeerd naar subsidies en hoe je daarop aanspraak maakt. En natuurlijk ging het over de culturele do's en don'ts."

China erg tevreden over Meppel

Kansen zien de Meppeler ondernemers zeker. Korteland hoorde weinig zorgen. "Al blijft China een complexe markt, uiteindelijk geldt dat altijd als je naar het buitenland gaat. De ondernemers zien zeker kansen. Als ze die niet zagen hadden ze niet aan de middag deelgenomen."

Wat heeft Meppel de Chinezen te bieden? "Een supermooie infrastructuur en ondernemers die wat kunnen", stelt Korteland met trots. "Er zijn in 2020 nog delegaties van ambtenaren en ondernemers uit China in Meppel geweest en die hebben zich daarover ook positief uitgesproken. Die bijeenkomsten gingen erg goed."

Taalbarrière en lockdown

"Natuurlijk is er een taalbarrière", vervolgt de burgemeester. "De meeste Nederlanders spreken geen woordje Chinees en de Chinezen geen Nederlands. Daar hebben we dan een tolk voor. Daardoor is het geen issue meer. Het duurt misschien even iets langer, maar vormt geen probleem."

Korteland vermoedt dat ondernemers zich niet geremd voelen nu de wereldhandel verstoord is door het coronavirus en verschillende lockdowns. "Ik denk dat ze ook in coronatijd kansen zien om de horizon te verbreden. Dat is altijd een goede zaak."

"We vinden elkaar ook in die uitdagingen", vervolgt Korteland. "Neem de uitstoot van CO2. Dat kwam tijdens de informatiemiddag ook ter sprake. We moeten duurzaam worden en dat geldt ook voor de handel. Soms kun je dingen daar kopen die producten en diensten hier duurzamer maken. Soms is het ook mogelijk om daar lokaal te gaan produceren om zo het vervoer te besparen. Dan is de uitstoot ook lager. Ik hoor dat beide kanten van de wereld daar over nadenken."

Gesprek voeren over mensenrechten

En vormt het aspect rondom de mensenrechten nog een probleem? China is soms negatief in het nieuws door slechte verhalen over dit onderwerp. Meppel is daarentegen actief met inclusieve uitingen zoals de regenboog-uitingen.

"Het is een bespreekbaar onderwerp. Dat was ook zo in 2019. Daar zitten wel een paar restricties aan: ik ben niet de minister van Buitenlandse Zaken. De lokale overheid verhoudt zich tot de lokale overheid daar. Maar we kijken niet weg en gaan het gesprek aan. Als je helemaal geen contact hebt, heb je ook geen begrip voor elkaar", vertelt Korteland.

