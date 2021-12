Kerken Hoogeveen willen verbod op 'vreemdgaan-posters'

Vijf kerken in de gemeente Hoogeveen willen dat de posters van de datingwebsite Second Love verbannen worden uit bushokjes. Volgens hen focust de reclame zich op het faciliteren van vreemdgaan, overspel en affaires.

"We zagen de posters hangen in de bushokjes", vertelt secretaris Johan Lunenborg van de kerken in Nieuweroord en Noordscheschut. "Dat er wordt aangemoedigd om liefde bij een ander te vinden terwijl je getrouwd bent, dat kan toch niet. Daarom hebben we contact gezocht met de andere kerken en samen een brief gestuurd naar de gemeente om het probleem aan te kaarten."

'Pijnlijke gevolgen'

Naast Nieuweroord en Noordscheschut hebben de kerkenraden uit Hollandscheveld, Nieuwlande en Geesbrug zich aangesloten bij het initiatief. "Hoogeveen is een christelijke gemeente en het huwelijk is voor de christelijke gemeenschap heel belangrijk", legt Lunenborg uit. "Dan moet je daaraan vasthouden. Je gaat niet voor een pleziertje een andere relatie aan."

Daarnaast waarschuwen de kerken voor schade op de lange termijn. "Na vreemdgaan eindigen de meeste relaties in een scheiding. Met alle pijnlijke gevolgen van dien voor ouders en de kinderen", is te lezen in de brief. Ook maken ze zich zorgen over de jeugd. Die zouden een vertekend beeld kunnen krijgen van de liefde door op te groeien met dit soort posters.

Geen aanpassing

Petities voor betere wet- en regelgeving, acties van politieke partijen en klachten bij de Reclame Code Commissie hebben tot nu toe niks opgeleverd. De kerkenraden denken dat ze wel een kans maken, omdat in een aantal andere gemeenten posters wel verwijderd zijn uit bushokjes. In de meeste gevallen op basis van morele gronden verklaart Lunenborg.

De brief is in augustus verstuurd, maar een antwoord van het college van burgemeester en wethouders liet lang op zich wachten. Inmiddels heeft het college gereageerd en is duidelijk dat er geen mogelijkheden zijn voor het weren van reclameposters van Second Love. "Dit valt niet onder het reclamebeleid van de gemeente" is te lezen in een reactie.

De provincie heeft via het OV-bureau Groningen Drenthe een overeenkomst afgesloten met een bedrijf dat reclamepanelen plaatst. Die afspraak loopt tot en met 31 mei 2023. Reclames die worden geplaatst moeten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Volgens het college voldoet Second Love hieraan.

Doodlopend pad

Lunenborg zegt de reactie van de gemeente te betreuren. "Zij kunnen juist een signaal geven aan de Reclame Code Commissie om actie te ondernemen. Hier hadden we niet op gehoopt." Binnenkort gaan de kerken weer vergaderen, de brief komt dan ter sprake. "Dan gaan we kijken hoe we hier verder mee omgaan en gaan we zien of dit een doodlopend pad wordt."