DNA-onderzoek wijst uit: vrouwtjeswolf vestigt zich in Drenthe

Een vrouwtjeswolf heeft zich in Drenthe gevestigd. Dat blijkt uit DNA-onderzoek van BIJ12, de organisatie die voor provincies gewonde of gedode schapen onderzoekt en eventuele schade afhandelt. Het dier verblijft inmiddels langer dan zes maanden in Zuidwest-Drenthe, en dat betekent dat er sprake is van een vestiging.

Wolf GW2090f werd voor het eerst waargenomen in april van dit jaar. DNA van het dier werd afgelopen september en oktober ook gevonden op schapen, die door de wolf gedood waren.

Het is de tweede wolf die zich vestigt in Drenthe. Vorig jaar september was dat ook het geval. Die mannetjeswolf is ondertussen weer vertrokken.

Wolvenpaar?

Eind vorige maand is de vrouwtjeswolf mogelijk ook gespot op wildcamerabeelden. Het dier was daar te zien met (waarschijnlijk) mannetjeswolf GW2397m. Het ligt voor de hand om te denken dat de twee dieren een paar vormen, maar dat is volgens BIJ12 nog niet met zekerheid te zeggen. Dat moet volgens de organisatie de komende maanden blijken. Of dit het begin kan zijn van een roedel, is ook nog niet duidelijk.

De mannetjeswolf GW2397m is nieuw in Drenthe. In de periode van 1 augustus tot en met 31 oktober is DNA van deze wolf veertien keer vastgesteld, ook buiten Drenthe. Dat gebeurde voornamelijk op basis van gedode schapen.

De mannetjeswolf heeft niet alleen toegeslagen in Zuidwest-Drenthe, maar was ook actief rond Staphorst, Wolvega en Sneek. Daarvoor doodde het dier schapen in Klazienaveen. BIJ12 kan de herkomst van het dier niet met zekerheid zeggen, maar vermoedt dat het dier uit Duitsland komt.

Uit het onderzoek van BIJ12 blijkt verder dat in oktober uitwerpselen zijn gevonden in het Noorden van Drenthe. Genetisch onderzoek heeft uitgewezen dat die van een wolf zijn. Er kon niet worden vastgesteld om welke wolf het daar precies ging.

Negen gevallen van wolvenschade

Tussen 1 augustus en 31 oktober kreeg BIJ12 elf meldingen van vermoedelijke wolvenschade. In negen gevallen ging het inderdaad om een wolf. Eén keer bleek een hond achter de aanval te zitten en in een ander geval kon het DNA niet vastgesteld worden. Eigenaren van schapen die door de wolf zijn gedood, krijgen een schadevergoeding uitbetaald.

Na 31 oktober zijn in Drenthe nog zestien meldingen geweest van mogelijke wolvenaanvallen. Daarbij stierven 42 schapen en 1 kalf. Bijna alle meldingen zijn gedaan in Zuidwest-Drenthe, de regio waar de vrouwtjes- en mannetjeswolf actief zijn. Het ligt dus voor de hand dat zij ook verantwoordelijk zijn voor de gedode landbouwdieren. Maar omdat het DNA-onderzoek van BIJ12 naar die aanvallen nog niet is afgerond, is dat nog niet met zekerheid te zeggen.

