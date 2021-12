Wat zijn nou echt typisch Drentse gerechten?

Maar wat zijn nou écht typisch Drentse gerechten? Deze vraag werd ingestuurd naar Zoek het uit!. De afgelopen jaren hebben we al heel wat recepten de revue zien passeren. Van pepernoten tot slakken en van eendenkroos tot kniepertjes.

Afgezien van die laatste, de kniepertjes, zijn al deze versnaperingen niet typisch Drents te noemen. Maar wat is dan wél een echt Drents gerecht?

Ik bid niet....

Wie denkt aan Drenthe, denkt aan Bartje. En wie denkt aan Bartje, die denkt aan... bruune bonen! Een echt Drents gerecht met bruine bonen is de Veentrappersschotel. Dit is een traditioneel Drents streekgerecht met bruine en witte bonen, aardappelen en spek.

Drentse Veentrappersschotel Ingrediënten: 400 gram aardappelen

350 gram witte bonen

350 gram bruine bonen

300 gram spek

3 grote uien

150 gram komijnekaas

eventueel Rinse appelstroop Werkwijze: Schil de aardappelen, snijd ze in blokjes en spoel ze schoon. Kook de aardappelblokjes in ongeveer 10 minuten gaar in een laagje water met wat zout. Stoom ze droog. Snijd het spek intussen in blokjes, snipper de uien en rasp de komijnekaas. Doe de bonen in een vergiet, spoel ze af en laat ze uitlekken. Bak de spekblokjes uit in een braadpan zonder vet toe te voegen. Schep ze daarna uit de pan met een schuimspaan en laat ze op keukenpapier even uitlekken. Bak de uien in het achtergebleven vet en voeg daarna de gare aardappelen toe. Bak ze even mee en voeg dan de bonen toe. Warm goed door en voeg vervolgens het spek toe. Roer de kaas door het gerecht en laat het smelten. Schep de Veentrappersschotel op borden en verdeel er eventueel nog wat stroop over.

Luie vrouwen

Weinig tijd maar wel trek in iets Drents? Maak dan eens Loie-wiew'n-kost, ook wel bekend als stip, stip-in-t-gat, stip in 't kuiltje, potstroop of postro.

Dit werd vroeger gegeten als er snel iets op tafel moest komen. Het gerecht wordt geserveerd met bovenin de boekweitpap een kuiltje, met daarin de uitgebakken spekjes en een flinke lepel stroop. Vooral kinderen smullen hiervan, omdat het een lekker zoet gerecht is.

Loie-wiew'n-kost Ingrediënten: 1/2 liter melk

4 spek

200 gram boekweitmeel

50 gram roomboter

zout

stroop

basterdsuiker

Bereidingswijze: Bereidingswijze: Melk met zout aan de kook brengen, boekweit beetje voor beetje al roerend toevoegen. Blijven roeren zodat er geen klontjes ontstaan. Door laten koken totdat de pap gaar is (de pap moet zo dik zijn dat de lepel er rechtop in blijft staan). Dien de pap op in een platte schaal en maak in de midden een kuiltje. Doe hier de gesmolten boter in en leg de gebakken spek eromheen. Eventueel bruine basterdsuiker er over heen, geef de stroop of honing er apart bij.

Kniepertjes en spekdikken

We hadden ze al even genoemd, maar rond deze tijd van het jaar kom je er niet onderuit als je het ebt over Drentse gerechten: Kniepertjes. En rolletjes natuurlijk, en ook de spekdikken mogen niet ontbreken.

Recept knieperties (en rolletjes): Ingrediënten: 1 pond tarwebloem

1 pond witte of basterd suiker

4 eieren

150 gram boter

1 zakje vanillesuiker Bereiding: Boter, suiker en vanillesuiker zacht roeren, de eieren kloppen en bij de boter en suiker doen, daarna de bloem toevoegen. Roeren en kneden tot het een smeuïge massa is. Met een theelepeltje het mengsel op een bakijzer doen en bakken (balletjes draaien kan ook). Wil je liever rolletjes? Rol de nog zachte, hete wafeltjes dan even om de steel van een pollepel. Recept spekdikken: Ingrediënten: 3 pond (1500 gram) roggemeel (grof, met vezels)

1 pond (500 gram) gerstemeel (grof, met vezels)

2 pond (1000 gram) gele basterdsuiker

4 ons (400 gram) roomboter

een halve liter water

6 tot 8 eieren

2 droge metworsten

half pond (250 gram) ontbijt- of zuurkoolspek Bereidingswijze: Maak een beslag van alle ingrediënten behalve het vlees. Schep een lepel beslag op het hete (wafel)ijzer, voeg dan pas worst en spek toe en bak ze maar bruin. Als je wil variëren kun je een lepel stroop aan het beslag toevoegen voor een extra donkere kleur en zoetere smaak, of een snufje kaneel.

Gerechten met bijzondere namen

De luie-wieven-kost is al voorbij gekomen, maar in Drenthe zijn er meer gerechten met bijzondere namen. Wat dacht je bijvoorbeeld van David-eet-lekker (rijstebrij), Jan-in-'t-hemd (gerecht van gekookt brooddeeg, ook wel poffert of broeder genoemd) en Meppeler klokkies (gerecht van spek en lever)?

Zoals je kan lezen zijn er meer dan genoeg typisch Drentse gerechten om eens uit te proberen. Er zijn dan ook verschillende kookboeken uitgebracht met recepten uit de Drentse keuken, en ook online is er een hoop te vinden. Kook ze, en eet smakelijk!

