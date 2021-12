Isala Meppel krijgt sleutel van nieuw ziekenhuis

De bouw van het nieuwe Isala-ziekenhuis in Meppel is afgerond. Vandaag kreeg Isala de sleutel uit handen van de betrokken bouwbedrijven. Het ziekenhuis wordt de komende maanden verder klaargemaakt voor gebruik. Vanaf 21 maart 2022 is het nieuwe ziekenhuis in bedrijf.

In maart vorig jaar werd de eerste paal de grond ingeslagen. Het ziekenhuis in Meppel is het eerste gasloze ziekenhuis Nederland. De energie wordt opgewekt door ruim vierhonderd zonnepanelen en opgeslagen door middel van Warmte Koude Opslag (WKO). In een Warmte Koude Opslag-installatie wordt bodemenergie gebruikt voor het verwarmen en koelen van gebouwen.

'Enorm trots'

"Wij zijn enorm trots dat we in een uitdagende periode van corona dit nieuwe all-electric ziekenhuis hebben opgeleverd", vertelt Kristiaan Blokzijl namens de bouwbedrijven. "We hebben hierin al onze expertise kunnen toepassen." De bouwers blijven betrokken door een langlopend onderhoudscontract. "De oplevering van het project is gelukkig niet het eindpunt, maar vanaf nu gaat het 25 jaar beheer- en onderhoudscontract in werking en daarmee zijn we nog lang actief in dit prachtige ziekenhuis."

Isala ontwikkelde het gebouw in afstemming met Zorggroep Noorderboog. Noorderboog gaat zich samen met Revalidatie Friesland huisvesten in Reestdal Revalidatie; dat is de naam van het nieuwe gebouw van Noorderboog naast Isala.

Directeur gaat logeren

Isala Meppel-directeur Mariska de Groot is blij dat de bouw voorspoedig is verlopen en wil zo snel mogelijk aan de slag met de laatste, afrondende fase. Het gebouw moet nog ingericht worden en er moet geoefend worden met werken in het nieuwe ziekenhuis. "Verloopt de ontvangst van polikliniekbezoekers zoals we voor ogen hebben?", noemt De Groot als voorbeeld. "Kunnen patiënten, bezoekers en bijvoorbeeld ambulancemedewerkers hun weg vinden? Hoe verloopt de opname voor een operatie? We gaan heel veel proefdraaien en ruim duizend medewerkers gaan in de nieuwbouw een scholing volgen. En we gaan ons natuurlijk de komende maanden storten op de inrichting en de daadwerkelijke verhuizing."

Voor één oefening moet De Groot zelf haar toilettas inpakken. "We gaan ook een nachtje proefslapen. Dat is met het idee dat we heel graag zelf de nacht in het ziekenhuis willen doormaken, voordat we de eerste patiënt naar binnen brengen. Alleen op die manier kun je ervaren hoe het gebouw functioneert."

Volwaardig ziekenhuis

Ondanks de innige samenwerking met Isala Zwolle blijft Meppel een volwaardig ziekenhuis, zegt De Groot. "We zijn onderdeel van Isala, maar dit is echt een ziekenhuis dat alles heeft. We hebben een spoedeisende hulp die 24 uur per dag open is. Er zijn operatiekamers, klinische bedden en heel uitgebreide afdelingen voor diagnoses."

