Dode man gevonden in Schoonoord, politie zoekt verdwenen busje

In een bungalow in Schoonoord is eerder deze maand het lichaam van een overleden man gevonden. Dat heeft de politie vandaag bekendgemaakt. Het 42-jarige slachtoffer is op 3 december 'onder verdachte omstandigheden' gevonden, laat een woordvoerder weten. De politie is op zoek naar het opvallende gele busje waar de 42-jarige man in reed.

Er lijkt geen sprake te zijn van moord of doodslag, maar dat wil niet zeggen dat de man geen slachtoffer is geworden van een ander misdrijf, verduidelijkt de politiewoordvoerder. Over de omstandigheden waaronder de man gevonden is, wil de politie nog niks kwijt, omdat de zaak nog in onderzoek is. In de bungalow is na de vondst van het slachtoffer sporenonderzoek gedaan en ook zijn mogelijke getuigen verhoord.

Geel busje met zwaailampen

De politie vermoedt dat iemand de man na zijn overlijden nog heeft gezien, maar dit niet bij de politie heeft gemeld. Het slachtoffer had geen vaste woon- of verblijfplaats. Wel weet de politie inmiddels dat hij vaak werd gesignaleerd in de omgeving van Rotterdam.

Opmerkelijk is dat het busje waarin het slachtoffer voor zijn dood rondreed is verdwenen. Het gaat om een busje dat wordt gebruikt voor de begeleiding van wegtransporten. De gele Mercedes Vito heeft reflecterende strepen, oranje zwaailampen en de opschriften 'Convoi Exceptionnel' en 'Schwer-transport'.

Inmiddels zijn verschillende bedrijven benaderd om te vragen of het slachtoffer misschien bij hen in dienst was, maar dat bleek nergens het geval. De politie vermoedt nu dat het busje door de man niet of niet meer werd gebruikt voor het begeleiden van transporten. Iedereen die denkt het busje gezien te hebben wordt opgeroepen zich te melden.