Natuurgebied 't Ruige Veld verboden toegang voor wandelaars

Ook aan de achterkant bij de tennisbanen is een versperring geplaatst. En bij alle kleine wandelpaadjes die naar het terrein lopen, komen ook borden te staan dat je niet verder mag. Eigenaar Erdogan Gül laat er samen met Phusis-bestuurder Bart de Bruin geen gras over groeien. Twee jaar lang heeft Gül geprobeerd om 't Ruige Veld op te knappen. Maar hij wordt volgens eigen zeggen tegengewerkt door de gemeente Aa en Hunze.

"Ik heb er heel veel energie ingestoken om er hier iets leuks van te maken. Samen met de bewoners, maar ook voor de inwoners van Rolde", aldus de vastgoedondernemer. Hij verhuurt het terrein onder andere aan zorgverlener Phusis dat dag en nacht opvang verzorgt voor 24 cliënten. En de gemeente wil nu de nachtopvang opheffen. "Volgens de gemeente veroorzaken onze bewoners een hoop overlast in de buurt", zegt De Bruin. "Dus wij dachten dan maar een hek ervoor. Dan kunnen onze bewoners niet meer naar buiten en de bewoners van Rolde niet meer naar binnen.

Alleen met toestemming toegang

Volgens de beide mannen is 't Ruige Veld, met een natuurgebied van 12 hectare, particulier terrein en mogen zij het dus afsluiten. De drie huurders krijgen een sleutel waarmee zij zichzelf toegang kunnen verschaffen. En voor de echte wandelliefhebbers strijken ze met de hand over het hart. Maar zij moeten zich wel eerst melden bij Phusis. "Wij zijn de beroerdste niet, maar je moet wel om toestemming vragen anders ben je strafbaar. En wij vinden het ook fijn als er mensen in de buurt zijn. Zeker voor onze bewoners is het belangrijk dat zij zich kunnen mengen in de samenleving", legt De Bruin uit.

Ondanks dat het hek er echt staat, is het vooral bedoeld als statement. "Het lukt gewoon niet zo goed om in gesprek te komen met het gemeentebestuur. De gemeenteraad moet beslissen of ze het eens is met het besluit om de 24-uurszorg eraf te halen. Maar deze plek is echt noodzakelijk voor heel veel jongens en meiden die zorg nodig hebben. Er is een enorm woningtekort en ze kunnen nergens heen". Op de wachtlijst bij Phusis staan nog eens tachtig jongeren die een plekje zoeken. "Wij willen er heel graag uitkomen met de gemeente", vult eigenaar Gül aan.

De gemeente Aa en Hunze laat via een woordvoerder weten 'dat dit hek nieuw en verrassend is'. Verder wil de gemeente niet reageren. Morgenavond praat de gemeenteraad over het schrappen van de 24-uurszorg. Daarna moet ook duidelijk worden of het hek weer van het slot gaat, of toch nog even dicht blijft.

