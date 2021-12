Monsterklus: vierdaagse prikmarathon voor zorgpersoneel van Treant

Een deel van het voormalige Sony Ericsson-pand aan de Nieuw Amsterdamsestraat in Emmen is hiervoor speciaal ingericht. De eerste prik is vanmiddag gezet. Het vaccineren gebeurt nog tot en met zaterdag.

De boosterprik is bedoeld voor alle medewerkers die werkzaam zijn in de woonzorgcentra van Treant. Bij elkaar zijn dat ongeveer 2900 medewerkers, van wie tot nu toe ruim de helft heeft aangegeven hier gebruik van te gaan maken.

Projectmanager André Belt verwacht dat het aantal prikken nog verder oploopt. "Tijdens de laatste persconferentie is namelijk aangegeven dat vanaf vandaag de tijd tussen de laatste vaccinatie en de booster is verkort van zes naar drie maanden."

Militaire precisie

Twee weken geleden viel het besluit om de megaoperatie op te zetten. "Via onze beveiligingspartner kwamen we uit bij dit gebouw." Een leegstaande verdieping is in de afgelopen dagen opgetuigd. Er is een ontvangstruimte, prikstraat en wachtruimte voor na het zetten van de prik.

De boosteractie wordt met militaire precisie uitgevoerd. Elke drie minuten worden vier mensen geprikt. Dat komt neer op tachtig mensen per uur.

Volgens de geldende regels zijn de medewerkers van de woonzorgcentra, in tegenstelling tot de ziekenhuismedewerkers van Treant, aangewezen op de GGD voor het zetten van de boosterprik. "Als zorgorganisatie mag je zelf ook een dergelijke prikcampagne voor je rekening nemen", aldus Belt. "Dus besloten we die handschoen zelf op te pakken."

Vaker geprikt

Voor Treant is het zaak om de medewerkers zo snel mogelijk te voorzien van de noodzakelijke bescherming tegen het virus. Belt: "Mogelijk zijn ze via de GGD pas in januari aan de beurt. In onze ogen zou dat te langzaam zijn, vandaar deze stap." Volgens Belt beschikt de zorggroep over de nodige ervaring als het aankomt op dit soort campagnes. "Ons eigen personeel hebben we vaker geprikt."

Volgens Belt staat het iedereen vrij om hier om de boosterprik te zetten of niet. Datzelfde geldt ook voor de keuze om toch een GGD-locatie te bezoeken. De ziekenhuismedewerkers van Treant (ook ongeveer 3000 medewerkers) zijn grotendeels al gevaccineerd binnen de eigen muren.

