Djammen: Nieuw-Schoonebeekse rockband Rocket Chair komt met nieuwe single

Djammen krijg nu alvast een preview.

Eerste werk

Sil Schepers op leadzang en drums, zijn broer Jelle Schepers op zang en gitaar, Remco Vos op gitaar en Sven Zwart op bas. Samen vormen zij al een jaar of vijf Rocket Chair. De naam is een verbastering van het Engelse woord voor schommelstoel. De muziek bij de broers zat er al vroeg in. "Vroeger begonnen wij thuis al een beetje samen te spelen", vertelt Jelle. Ondanks dat de band al een paar jaar bestaat, bracht die nog niet eerder muziek uit. Dit jaar kwam daar verandering in. Onder het eigen label Whyland Records, kwam de band met het nummer 'The Other Side' eerder dit jaar. "We zitten bijna op 3000 streams", vertelt Jelle trots. Inmiddels zit het aantal luisteraars op Spotify daar ruim overheen. In navolging van Rocket Chairs eerste single komt 22 december 'I Saw the Sun Burn Down' uit.

Rock

"Gewoon lekker rammen", antwoordt Sven gelijk op de vraag waarom Rocket Chair rockmuziek maakt. "Je kan jezelf gewoon laten gaan", vult Remco de bassist aan. "Je bent opgegroeid met deze muziek. Dat gaat steeds verder. Dan ga je zelf muziek maken en ja, dan ga je dit wel overnemen."

"Het is heel in your face hè", zegt Sil. Het is niet zo dat de mannen verder niets luisteren: sterker nog, de band bedient zich van een breed scala aan muziek als het om luisteren gaat. "Alles is op z'n tijd cool", duidt Sil de kwestie. Maar als het op spelen aankomt, dan kiezen de mannen toch voor de energie van de rockmuziek. Fijne muziek om mee op de planken te staan.

Bekijk hieronder de beelden van Rocket Chair uit de uitzending van Djammen:

"Je merkt toch wel dat er wat weinig podium en animo is voor dit soort muziek", legt Sil uit. Mede daarom was het lange tijd stil omtrent Rocket Chair. Dat de band in wat gunstiger vaarwater zit heeft onder andere te maken met de deelname aan talentontwikkelingstraject Drentsch Peil XL. "Als je eenmaal een beetje in die molen zit," vult Jelle zijn broer aan, "dan merk je toch dat je meer optredens krijgt en dat mensen je zien." Drentsch Peil XL helpt talenten om te professionaliseren. "We blijven gewoon door ontwikkelen en er komt elke keer nog wel weer wat moois uit", glimlacht Sil.

Uiteindelijk willen de mannen naar een podium op een groot festival. "Zwarte Cross", zeggen de broers in koor. "Dat zou wel heel vet zijn."

Klik hier om de nieuwe en de ouwe single te bekijken en beluisteren.