Kerk Blijdenstein bij Ruinerwold wordt cultureel centrum

"Het is de bedoeling dat de monumentale kerk met het monumentale orgel meer gebruikt gaat worden dan tot nu toe", zegt Ties Gerretsen, voorzitter van het college van kerkrentmeesters. "Denk aan culturele manifestaties en concerten. De kerk heeft een hele mooie akoestiek."

Gerretsen: "We zouden het fijn vinden als we zo het dorp meer gaan betrekken bij de kerk. We zitten ook te denken aan exposities, maar dat is nog niet concreet."

Opknapbeurt orgel

Blijdenstein stamt uit de twaalfde eeuw en werd sindsdien vaak verbouwd. In 1872 werd het huidige orgel in de kerk geplaatst door Petrus van Oekelen. Om te zorgen dat ook het orgel bij de nieuwe evenementen te gebruiken is, moet het een opknapbeurt ondergaan. In 1980 gebeurde dat voor het laatst.

Begin volgend jaar wordt het orgel uit elkaar gehaald. "Alle orgelpijpen worden eruit gehaald, die krijgen een onderhoudsbeurt bij een gespecialiseerd bedrijf in Heerde", zegt Gerretsen. "Dat duurt een paar weken."

De opknapbeurt kost ongeveer een halve ton. De gemeente De Wolden betaalt vanuit subsidiepot Initiatiefrijk De Wolden een kleine 17.000 euro mee. In april wordt er een klein feestje gevierd voor het orgel, dat dan 150 jaar in de kerk verblijft. Gerretsen: "Op 12 april hebben we een bevrijdingsconcert, dat stond eigenlijk al gepland voor vorig jaar, maar dat kon vanwege de coronasituatie niet doorgaan. Daarin nemen we het mee."

Meer verbouwd

De kerk van de hervormde gemeente werd afgelopen jaar al flink onder handen genomen. Voor een ton werd het gebouw opgeknapt. "Daarvan kwam ook 60 procent van de overheid. Dat was nodig voor behoud van het monument, om het intact te houden voor toekomstige generaties", besluit Gerretsen.

Lees ook: