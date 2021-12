Raad van Noordenveld positief over Sporthuis Peize, wel vragen over exploitatie

Hoewel de gemeenteraad van Noordenveld positief is over de ontwikkelingen rondom het Sporthuis Peize, leven bij enkele raadsleden nog vragen over de exploitatie. Voetbalvereniging Peize gaat deze voor haar rekening nemen. Er komt nog een externe toets over de haalbaarheid hiervan.

De bedoeling is dat VV Peize straks het beheer en de exploitatie van de kantine in het sporthuis gaat regelen. Dat doet de vereniging met betaalde krachten en voor iedere gebruiker van het sporthuis. Een behoorlijke verantwoordelijkheid voor de voetbalvereniging.

Gebruikers en omwonenden positief

Overige toekomstige gebruikers van het sporthuis zijn hier positief over. Zo stelt Jan Hut namens Peize in Beweging dat de voetbalvereniging zich een 'goed gastheer' toont. "We zijn tevreden over de manier waarop zij de betrokkenen willen helpen", zegt Hut. "We hebben er dan ook geen problemen mee dat zij straks het exploitatiebeheer gaan doen."

Omwonenden tonen zich tevreden over de manier waarop zij in het proces zijn betrokken. Zo drongen zij erop aan om het terras naar de noordzijde van het gebouw te verplaatsen om overlast te voorkomen. Die wens is ingewilligd door de initiatiefnemers.

Haalbaar maar ambitieus

Tiemen Ensink (PvdA/GroenLinks) geeft aan het jammer te vinden dat er niet is gekozen voor een nul-op-de-metergebouw, maar in plaats daarvan voor een Bijna Energieneutraal Gebouw. "Dat is een gemiste kans", vindt hij. Ook vindt Ensink het jammer dat er nooit meerdere keuzes zijn voorgelegd aan de raad, zoals wel bij het nieuw te bouwen brengstation in Roden het geval was.

Bij een eventuele overschrijding van het budget, zal een stuurgroep moeten kijken waar er nog kan worden geschaafd aan het plan. Welke bezuinigingen dan nog kunnen worden doorgevoerd, is niet duidelijk.

Wethouder Jeroen Westendorp zegt toe een externe toets naar de haalbaarheid van de exploitatie te laten uitvoeren. De wethouder noemt de plannen in Peize 'bijzonder'. "De planning hiervan is haalbaar, maar ambitieus", voegt hij toe. Het liefst ziet hij dat nog dit jaar de aanbesteding rondkomt.

