Drentse huisartsen vragen minister om boost vaccinatiecampagne

Drentse huisartsen roepen demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid op om de GGD opdracht te geven op te schalen voor de boosterprik. "De boostervaccinatie gaat te langzaam terwijl er miljoenen vaccins beschikbaar zijn", schrijven de huisartsen in een brief aan de minister.

De huisartsen stellen voor om opdracht te geven aan de GGD en de gemeenten, om meer prikteams te regelen in de wijken en dorpen. Ze komen daarvoor met het idee om lege schoollokalen te gebruiken, maar ook om de openingstijden van de priklocaties van de GGD te verruimen.

Volgens de huisartsen gaat het vooral mis met de administratie. "Huisartsen, thuiszorgmedewerkers en apothekers willen een helpende hand bieden maar wij lopen vast in de regelgeving ten aanzien van vaccindistributie en alle administratieve vereisten. De GGD moest zelfs een aantal van onze vrijwillige prikteams afzeggen. Onwerkelijk en onacceptabel", aldus de huisartsen in de brief. "Want nog steeds zijn onze meest kwetsbare patiënten niet extra beschermd en wordt ons hele zorgsysteem onnodig in gevaar gebracht."

'Lever direct aan apotheek'

Om de regelgeving met de distributie wat te verminderen stellen de huisartsen voor om de vaccins rechtstreeks aan de apotheek te leveren. Daarnaast lijkt het de Drentse huisartsen slim om papieren registratieformulieren te gebruiken, die de GGD later digitaal kan verwerken.

Volgens de huisartsen is haast geboden. "We zien dat veel kwetsbare patiënten en mensen boven de 60 jaar niet op écht korte termijn een afspraak krijgen bij de GGD voor hun boostervaccinatie. Het lijkt alsof u een afspraak gelijkstelt aan de prik en de praktijk wijst uit dat daar soms weken tussen zitten. En die tijd hebben we niet."

