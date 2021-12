Wat vind jij: Het is onacceptabel dat er te veel gasten waren op het verjaardagsfeestje van Amalia

Prinses Amalia heeft zaterdag in de tuin van Paleis Huis ten Bosch een feest gevierd vanwege haar achttiende verjaardag waarbij meer mensen aanwezig waren dan het maximum van vier personen dat volgens de coronaregels is toegestaan. Dat bevestigt een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) na berichtgeving van De Telegraaf.

Om hoeveel gasten het precies gaat, is niet duidelijk. Bronnen zeggen in De Telegraaf dat er 'zo'n honderd man' op het feest waren. Demissionair premier Mark Rutte spreekt in een brief aan de Tweede Kamer over 21 genodigden, die "niet allemaal gekomen zijn". "De koning heeft mij laten weten dat het bij nader inzien niet goed was om dit zo te organiseren", zegt Rutte in de brief. "Ik vind dat een verstandige reactie."

De RVD en Rutte beklemtonen dat alle gasten gevaccineerd en dat hen was gevraagd een coronatest te doen. "Ook hebben zij een gepaste afstand in acht genomen. De familie verkeerde in de overtuiging met deze bijeenkomst buiten en met de genomen voorzorgsmaatregelen op een verantwoorde manier met de corona-adviezen om te gaan."

Aanvankelijk zou er binnen een feest worden gegeven, maar dat werd vanwege corona afgeblazen. Afgelopen zaterdag werd "op het laatste moment" alsnog het feestje georganiseerd in de paleistuin. Wat vind jij? Moet kunnen omdat je maar één keer 18 word of klopt dit van geen kant, gezien de huidige coronamaatregelen?