Steeds minder Drentse kinderen groeien op in armoede

Steeds minder kinderen in Drenthe groeien op in een gezin dat moet rondkomen van een laag inkomen. Het ging vorig jaar in Drenthe om ongeveer 5500 kinderen. In 2013 waren het er nog 9000. Dat blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van recent gepubliceerde CBS-cijfers.

Sinds 2013 neemt het aantal kinderen in Drenthe in een gezin met armoede af. Vorig jaar ging het nog om zo'n 6000 kinderen, oftewel 6,6 procent van de kinderen in Drenthe. Dit jaar gaat het om 6,2 procent van de kinderen.

De meeste van deze kinderen groeien op in Emmen. Daar groeide vorig jaar 8,4 procent van de kinderen op in een huishouden met armoederisico - een gezin met een inkomen dat lager is dan de lage-inkomengrens. Het gaat in totaal om ongeveer 1500 kinderen in Emmen.

Assen volgt met zo'n 900 kinderen, gelijk aan 6,5 procent. De gemeente Coevorden heeft met 7,8 procent een hoger gemiddelde, maar het aantal kinderen waar het om gaat is daar wel lager: ongeveer 500.

Landelijk ging het in 2020 om iets meer dan 221 duizend kinderen, zeven jaar eerder waren dat er nog 331 duizend. Toch groeit nog altijd een op de veertien Nederlandse kinderen op in een gezin met armoederisico

Kinderen uit een gezin met een laag inkomen voelen zich dubbel zo vaak ongezond en hebben ook dubbel zo vaak last van overgewicht ten opzichte van kinderen uit 'rijkere' gezinnen. Het CBS meldt verder dat relatief veel kinderen die het risico lopen om in armoede op te groeien uit een eenoudergezin komen. Ook kinderen uit een huishouden met een migratieachtergrond lopen meer risico op armoede.