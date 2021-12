Man ontkent schieten op zijn neef in Hoogeveen

De schietpartij was bij de flat aan de Bilderdijklaan in Hoogeveen (Rechten: Persbureau Meter)

Een 30-jarige Hannes W. uit Hoogeveen ontkent dat hij in de nacht van 21 augustus vanaf de galerij van de flat aan de Bilderdijklaan op zijn neef heeft geschoten. Dat bleek vanochtend tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank in Assen. Beide neven zitten vast voor poging tot doodslag, omdat het Openbaar Ministerie van mening is dat er over en weer is geschoten.

De vriendin van W., met wie hij samen op de derde verdieping van de flat woont, belde de bewuste nacht het alarmnummer. Volgens de officier van justitie is op deze opname te horen dat met twee verschillende wapens is geschoten. De woning werd doorzocht, maar de politie vond geen wapen.

Kogelinslagen in dak van busje

W. ontkent vanaf zijn arrestatie dat hij heeft geschoten. Hij is naar eigen zeggen het slachtoffer; alleen zijn neef, de 36-jarige Dennis de W., heeft op hem geschoten vanaf de parkeerplaats. Hannes W. werd een week na het incident alsnog aangehouden. In het dak van de bestelbus zijn 36-jarige neef waren kogelinslagen gevonden. Een familieruzie zou aanleiding zijn geweest voor het geweld.

"Het vreemde is dat de politie in de nacht van het incident geen inslagen van kogels in het busje hebben gezien", zei de advocaat van Hannes W. "Er was wel een raam stuk. Getuigen hebben ook niet gezien dat vanaf de galerij zou zijn geschoten. Pas ruim drie dagen later werd de bus opnieuw bekeken, het raam was inmiddels gerepareerd. Toen pas werden de kogelinslagen geconstateerd." Volgens advocaat is de politie tijdens het onderzoek slordig te werk gegaan. "Veel is niet onderzocht, zoals naar mogelijke kruitsporten op de kleding van beide verdachten."

De 30-jarige wordt ook verweten dat hij bij iemand een brandbom (zwaar vuurwerk) in de brievenbus heeft geduwd.

Verder onderzoek

De advocaat vroeg de rechtbank om Hannes W. vrij te laten. De officier van justitie wil juist dat hij langer vast blijft zitten en ook wordt onderzocht in een observatiekliniek. Dit omdat de man niet vrijwillig meewerkt aan onderzoek door een psycholoog en psychiater. "Voor de afdoening van de zaak is het wel van belang om inzicht te krijgen in de psyche van meneer", zei de aanklager.

De rechtbank neemt vrijdag een beslissing.

Ruim twee weken geleden verscheen neef Dennis de W. tijdens een korte zitting voor de rechtbank. Die besliste toen dat hij langer vast moest blijven zitten vanwege de ernst van de zaak. Ook De W. ontkent dat hij heeft geschoten.

