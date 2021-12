Is de grensstreek straks een internationale mbo-opleiding rijker?

Is een internationale vakopleiding haalbaar in de Nederlands-Duitse grensstreek? Dat wordt onderzocht nadat zeventien bestuurders van betrokken organisaties vandaag een intentieovereenkomst tekenden.

Het doel is om in het grensgebied Zuidoost-Drenthe en Grafschaft Bentheim een Nederlands-Duitse vakopleiding te realiseren, een internationaal mbo.

Drie Nederlandse gemeenten zetten daaronder hun handtekening: Coevorden, Emmen en Hardenberg. Ook scholen als het Drenthe College, het Alfa-college en De Nieuwe Veste lijkt de tweetalige opleiding een goed idee. Elf Duitse en Nederlands-Duitse organisaties zien het ook zitten.

Opleiden en samenwerken over de grens in DNA

Jonge mensen oriënteren zich nauwelijks op een baan over de grens. Een gemiste kans volgens de betrokken organisaties. Opleiden en samenwerken over de grens zit nog niet in ons DNA, zo concluderen ze.

Wethouder Joop Brink heeft de overeenkomst ondertekend namens de gemeente Coevorden: "Er is een groeiende vraag naar vakkrachten aan beide zijden van de grens. Een groeiend personeelstekort vraagt om een 360-gradenperspectief en grensoverschrijdende samenwerking in deze regio. De contacten om dit samen op te pakken zijn goed, maar we moeten het nu concreet maken. Dat kan door samen te kijken of internationaal mbo mogelijk is."

'Taal- en cultuurbarrière moet verdwijnen

Volgens één van de Duitse organisaties, Landrat Uwe Fietzek van de Landkreis Grafschaft Bentheim, moet de focus vooral liggen op jonge mensen in het mbo: "Als taal- en cultuurbarrières verdwijnen, dan hebben zij daar hun hele leven plezier van. Dat kan vooral door het intensiveren van de samenwerking tussen het mbo en de bedrijven.'

Het haalbaarheidsonderzoek is bedoeld om meer inzicht te verkrijgen in hoe het beroepsonderwijs in de grensregio versterkt kan worden.

Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe

Het haalbaarheidsonderzoek wordt gefinancierd met een bijdrage van 50.000 uit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. De organisaties stellen zelf capaciteit en expertise ter beschikking voor dit project.