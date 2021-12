Jan Pieter Slootweg weg bij VVD Westerveld: 'Niet chic'

Jan Pieter Slootweg maakt geen deel meer uit van de VVD in Westerveld. Na onenigheid over de komende verkiezingen stapt hij mét zetel per direct over naar Gemeentebelangen.

Onvrede ontstond over de kieslijst van de VVD bij de komende verkiezingen. Slootweg was bij de verkiezingen in 2018 nog nummer 2 van de partij, bij de verkiezingen van maart staat hij op plek 14. Daardoor voelt hij zich opzijgezet.

"Ik heb geen geschil met de VVD", reageert Slootweg. "Ik heb ze hoog zitten, voel geen rancune en wil door als raadslid. Helaas kom ik op een totaal onverkiesbare plek terecht. Toen heb ik aangegeven dat ik een hogere plek wil. Daar is geen gehoor aan gegeven. Dat zette me aan het denken om te stoppen en daarover heb ik gesproken met verschillende mensen. In die gesprekken ben ik tot overeenkomst gekomen met een andere partij."

Binnen de VVD klinkt het geluid dat Slootweg niet voldoende tijd had voor de gemeenteraad. Dat spreekt hij tegen. "Ik heb een keer gezegd dat ik jaloers ben op sommige collega-raadsleden. Die zijn gepensioneerd of hebben hun schaapjes op het droge en hebben daardoor heel de dag de tijd. Ik heb nooit gezegd dat ik te weinig tijd heb. Ik heb voldoende tijd maar ondertussen ook nog een baan. Ik heb dat oordeel dus tegengesproken maar daar is aan voorbij gegaan."

Twee petten

Hij kiest ervoor om zijn zetel mee te nemen naar Gemeentebelangen. "In een andere situatie had ik hem wel achtergelaten. Als ik het met de mensen of standpunten van de VVD niet meer eens was, maar dat is niet het geval. Ik wil de kiezers daarom niet teleurstellen en de kans wordt me nu geboden bij een andere partij die sowieso al op één lijn ligt met de VVD."

Bij Gemeentebelangen komt Slootweg op plek 5. De partij heeft nu drie zetels, waardoor dat ook geen verkiesbare plek lijkt. "Dat hoeft ook niet. Ik wil mijn steentje bijdragen als actieve Westervelder en dat kan ook als burgerlid zonder in de raad te zitten. Ik had zo'n plek bij de VVD ook mooi gevonden, maar ik ging van raadslid naar plek 14 zonder goede argumenten."

De voornaamste reden om per direct over te stappen is dat Slootweg niet campagne wil voeren voor de ene partij, terwijl hij in de raad zit voor een ander. "Ik kan niet met twee petten rondlopen."

Niet chic

"Ik heb aangegeven dat ik teleurgesteld ben", reageert Renate Masselink van de VVD. "Ik had het niet verwacht van hem omdat we op een heel fijne manier samenwerken. We willen geen ruzie maken, maar ik had het chiquer gevonden als het anders was gegaan. Het was correcter geweest als hij zijn zetel achtergelaten had. Die zetel hoort immers bij ons. Wij hebben die voor hem binnengehaald. "Maar persoonlijk belang is hierin blijkbaar belangrijker dan het partijbelang."

Masselink zet desondanks in op een goed vervolg. Ze wil de samenwerking niet schaden. "Inhoudelijk liggen onze partijen niet zover bij elkaar vandaan, we kunnen goed samenwerken en de coalitie houdt op deze manier wel zijn meerderheid. We gaan uit van een constructieve houding maar ik had het liever anders gezien."

Weinig invloed

Albert Noordkamp, voorzitter van Gemeentebelangen, heeft er alle vertrouwen in dat de samenwerking met de VVD op goede voet wordt voortgezet. "We hebben nog geen welkomstmoment georganiseerd. Eerst moest de zaak met alle betrokkenen netjes afgestemd worden. We zijn coalitiepartner van de VVD. De raadsleden hebben uitstekende band en die harmonie wil ik bewaken."

"Jan Pieter is een raadslid met enorm veel ervaring", vervolgt Noordkamp. "Als bij zo'n iemand een behoefte ontstaat gaan wij het gesprek wel aan. Ik denk dat hij erg goed past binnen onze partij. We kennen hem natuurlijk al een behoorlijke tijd." Op het verkiezingsprogramma zal Slootweg weinig invloed hebben, dat staat al vast. "Maar de VVD en wij liggen niet erg ver uit elkaar", besluit Noordkamp.

