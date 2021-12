Samenwerkingsproject PI Veenhuizen en FC Emmen krijgt waarderingsprijs

Door het project worden de gedetineerden van de Penitentiaire Inrichting (PI) Veenhuizen in de laatste fase van hun straf, begeleid richting een plek op de arbeidsmarkt. Het bedrijvennetwerk van FC Emmen wordt ingezet in de zoektocht naar werkplekken. Daarnaast sporten de gedetineerden samen met de spelers van FC Emmen en werken ze samen aan de kernwaarden van de voetbalclub, zoals onder andere discipline en vertrouwen.

'Overbruggen van maatschappelijke vooroordelen'

De jury van de Cedris Waarderingsprijs ziet dat het project succesvol is aangezien tien ex-delinquenten een baan hebben gevonden via het netwerk van de voetbalclub. "En het gaat om meer dan alleen arbeidsparticipatie: deelnemers kunnen dankzij het project op een goede manier herintreden in de samenleving. Dat draagt bij aan het overbruggen van maatschappelijke vooroordelen", concludeert de jury onder leiding van Job Cohen.

Voor de trainer van de maatschappelijke tak van FC Emmen, Marcel Sulmann, is de prijs een stimulans om door te gaan met het project. "Deze prijs geeft aan dat we enorm op de goede weg zijn. We kunnen alleen nog maar vooruit en daar zijn we hartstikke blij mee."

"We proberen er op allerlei manieren voor te zorgen dat een detentie ook bijdraagt aan het leven een andere wending geven. Dat leidt tot een delict-vrij bestaan", benadrukt Jan Roelof van der Spoel, directielid van de PI in Veenhuizen. "Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we ketenpartners als FC Emmen voor nodig."

Twee winnaars

Het project Naoberschap Inside is niet het enige project dat de waarderingsprijs heeft gewonnen. Ook WerkSaam Westfrielsand, waarbij vluchtelingen of nieuwkomers in drie jaar tijd worden opgeleid tot zorgmedewerkers, wint de prijs. De twee projecten zijn uit vijftig inzendingen verkozen. "Maar deze twee sprongen er echt uit", vertelt jurylid Job Cohen. "We vonden het zo lastig om een keuze te maken, dat we besloten om twee winnaars aan te wijzen."

