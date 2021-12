'Slachtoffers in woning Assen zijn omgebracht door ex'

De politie wil nog niks over de zaak kwijt. "Het onderzoek is nog volop gaande", zegt een woordvoerder.

Volgens meerdere mensen die de slachtoffers kennen, werd de vrouw al langere tijd lastig gevallen door haar ex-vriend. De man zou eerder de boel kort en klein hebben geslagen en zou haar hebben gestalkt. De 36-jarige vrouw zou hun relatie hebben beëindigd, omdat sprake was van huiselijk geweld.

Woonwagen uitgebrand

De politie kreeg gistermiddag een melding dat er mogelijk iets aan de hand zou zijn in de bovenwoning. Binnen vonden agenten de lichamen van de slachtoffers. De omgeving werd afgezet voor onderzoek. Volgens de bronnen die RTV Drenthe heeft gesproken zijn de slachtoffers met messteken om het leven gebracht.

Aan het begin van de avond ging een woonwagen in de wijk Pittelo in vlammen op. Volgens ingewijden is die van de ex van het slachtoffer. De woonwagen werd volledig verwoest. De politie meldt dat later op de avond de 40-jarige eigenaar is aangehouden voor brandstichting. Op de vraag of deze man ook betrokken is bij de dode mensen aan de Sleutelbloemstraat, weigert de politie commentaar te geven.

Bij het huis van de slachtoffers zijn vanochtend bloemen gelegd.

Bij het huis aan de Sleutelbloemstraat zijn bloemen gelegd (Rechten: Persbureau Drenthe)

