Fusie van de baan: RTV Borger-Odoorn en RTV Een zelfstandig verder

Zoals het betaamt, zijn beide partijen in goed overleg uit elkaar gegaan. "Het heeft geen zin om op z'n Drents gezegd met stront te gooien", verklaart Roel Withaar, voorzitter van RTV Borger-Odoorn.

Het is nog niet duidelijk hoe de Drentse lokale omroep nu verder gaat. "We zijn een jaar geleden in de RTV Een-trein gestapt", zegt penningmeester André Folkers. "Zaak is nu om voor onze omroep een goed beleidsplan te schrijven. Daar gaan we de komende tijd aan werken."

Mogelijkheden bekijken

Het grote doel daarin: groter worden. "We sluiten de deuren zeker niet voor samenwerkingen met andere omroepen in Drenthe, maar we blijven wel zelfstandig en zullen proberen uit te bouwen", verklaart Folkers.

Zo zou een optie kunnen zijn dat RTV Borger-Odoorn in de toekomst ook televisie zal gaan maken. Bovendien zijn er nu verschillende samenwerkingen tussen lokale, regionale en landelijke omroepen.

"Ook willen we kijken wat daarin mogelijk is voor onze omroep. Wij zouden bijvoorbeeld graag een journalist bij ons geplaatst zien worden. Die moet dan het nieuws in Borger-Odoorn verzamelen en publiceren op onze website en Facebook-pagina."