Emmen krijgt tijdelijk nieuwe camperplaats bij bioscoop

De nieuwe camperplaats dient voor de komende vijf tot tien jaar als alternatief voor de huidige bij het voormalige Fletcher Hotel in het centrum. Dit terrein is in beeld voor woningbouw.

Aanvankelijk had de gemeente ook een parkeerterrein aan de Schapenveenweg (bij Wildlands) op het oog. Volgens wethouder Robert Kleine is P-Noord geschikter vanwege de praktische ligging nabij het centrum en de bereikbaarheid. "Bovendien is de grond in onze eigendom en is de noodzakelijke infrastructuur (zoals een waterleiding, red.) al deels aanwezig."

Kleine verwacht dat de camperplaats Emmen aantrekkelijker maakt. "De populariteit van campers heeft een vlucht genomen. De eigenaren zijn daarom als doelgroep ook interessant voor onze gemeente. Er is steeds meer vraag naar camperplekken dicht bij de stadscentra voor bezoekjes van enkele dagen," vertelt de wethouder.

De camperplaats komt er dus tijdelijk. In de toekomst wil de gemeente volgens de wethouder ruimte geven aan plannen van andere ontwikkelaars.

Bij de parkeerplaats worden verder ook bomen en struiken geplant. Omwonenden zijn geïnformeerd en worden uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst zodra dit weer kan volgens de coronamaatregelen.